Салим Халитов. Скриншот видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/watch?v=wwwDKDq77cQ&feature=emb_logo.

02 февраля 2020, 06:00

Салим Халитов отказался от проведения пикетов

Врач Салим Халитов заявил, что не будет больше проводить протестные акции, так как Минздрав Дагестана на них не реагирует. Он также сообщил, что намерен в судебном порядке восстановиться на работе в ортопедо-травматологическом центре.

Как писал "Кавказский узел", бывший завотделением дагестанского ортопедо-травматологического центра Салим Халитов указал Минздраву республики на нарушения в работе учреждения и недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Ведомство приняло сторону главврача центра, и Халитов уволился. 28 января Халитов провел пикет с требованием к Минздраву признать свою неправоту и наказать ответственных за нарушения в работе центра.

Главой проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Он также пожаловался на условия своей работы, продемонстрировав на видео кабинет без окна и узкий проход в проявочную комнату, через который приходится протискиваться боком.

Салим Халитов сообщил 1 февраля корреспонденту "Кавказского узла", что больше не намерен проводить одиночные пикеты, так как на них не было реакции со стороны Минздрава Дагестана. Кроме того, по его словам, после пикета с ним связались правоохранители и потребовали личные данные.

Халитов отметил, что услуги магнито-резонансной томографии (МРТ) малодоступны для жителей Дагестана. "Процентное соотношение по томографическим исследованиям, которое проводится стационарным больным, очень низкое по сравнению с платными услугами, которые проводятся на этом аппарате», - заявил он.

По его словам, он предлагал распределить пациентов, которым необходимо МРТ-исследование, по всем государственными медучреждениями, которые располагают соответствующими аппаратами. Это, считает Халитов, позволило бы снизить нагрузку на МРТ-аппараты в тех учреждениях, куда направляются пациенты для прохождения обследования по линии ОМС.

Халитов посетовал, что некоторые пациенты вынуждены ожидать проведения МРТ-обследования до двух месяцев, при этом диагностика некоторых заболеваний должна проводиться без промедления. «Есть (пациенты), у которых онкологические заболевания. Выявлять и ждать столько времени (МРТ-обследования) - это преступление, я считаю», - заявил он.

Врач также заявил, что намерен восстановиться на работе в судебном порядке. «Я буду отзывать свое заявление. Я буду в любом случает требовать (от Минздрава Дагестана) извинений и официальной публикации в Интернете в опровержение своей клеветы», - заявил Халитов.

Примечание:

"Разъяснения Минздрава Дагестана не погасили страхи вокруг донорства органов", "Пользователи соцсетей подняли вопрос возмещения ущерба главврачом в Махачкале", "Пользователи Instagram раскритиковали состояние медицины в Дагестане".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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