ЕСПЧ коммуницировал жалобу Эскерханова на пытки

04 августа 2020, 19:27

Европейский суд по правам человека задал российским властям вопросы в связи с жалобой уроженца Чечни Темирлана Эскерханова на пытки со стороны силовиков во время и после задержания по делу об убийстве Бориса Немцова.

Как писал "Кавказский узел", Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года осудил Тамерлана Эскерханова на 14 лет за убийство Бориса Немцова. Еще один месяце колонии Эскерханову добавили за оскорбление следователя.

Другие осужденные по делу об убийстве Немцова - Заур Дадаев, Азор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев - получили от 11 до 20 лет. Все они уроженцы Чечни, говорится в материале "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Как заявил Эскерханов в жалобе в ЕСПЧ, Следственный комитет не стал надлежащим образом проверять это заявление. Сам Эскерханов еще в 2015 году обратился в Комитет против пыток, сообщив, что во время его задержания в Москве 7 марта 2015 года люди в форме без опознавательных знаков и в гражданской одежде избили его, угрожали физической расправой и направляли на него пистолет. По словам Эскерханова, он провел более часа на полу вниз головой и в одном нижнем белье, при этом его руки были стянуты за спиной наручникам. Уже по дороге на допрос Эскерханова, по его словам, били, выдирали ему волосы, а издевательства снимали на камеры мобильных телефонов.

Эскерханов утверждает, что в здании силовой структуры его поставили лицом к стене и начали избивать по внутренним сторонам бедер, угрожая изнасилованием и физической расправой. Находясь в изоляторе, он так и не смог добиться медицинской фиксации телесных повреждений. На следующий день, 8 марта, Эскерханова, как он утверждает, били по дорогу в суд и обратно: кулакам в живот, автоматом по ребрам. Эскерханова оскорбляли, подпалили зажигалкой бороду.

Правозащитники отметили, что столкнулись с нежеланием следствия проводить проверку по заявлению Эскерханова на жестокое обращение со стороны силовиков. Правоохранители не опрашивались, судмедэкспертиза не назначалась, не были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, указал юрист Комитета против пыток Сергей Бабинец. Отказ в возбуждении уголовного дела неоднократно обжаловался, вплоть до Верховного суда России. В июне 2016 года правозащитники и адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека, говорится в публикации на сайте "Комитета против пыток" от 4 августа.

ЕСПЧ коммуницировал жалобу Эскерханова еще 7 июля 2020 года, сообщается в публикации на сайте суда от 27 июля. Российским властям следующие вопросы о том, подвергался ли заявитель пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению после задержания в марте 2015 года, и было ли проведено эффективное расследование жалоб задержанного.

Также суд поинтересовался, не применялись ли к Эскерханову пытки при транспортировке в здание суда и обратно, а также в помещении суда, где он содержался под стражей. Еще один вопрос о пытках задан в связи с перевозкой Эскерханова после вынесения приговора, в апреле 2019 года. "Имел ли заявитель в своем распоряжении эффективное внутреннее средство правовой защиты в связи с его жалобой на жестокое обращение?" - поинтересовался также ЕСПЧ.

Суд также отметил, что во время суда Эскерханов находился в стеклянной кабине и металлической клетке. "Было ли заявителю предоставлено достаточное время и возможность для подготовки своей защиты и поддержания конфиденциальной связи со своим адвокатом?" - спросили судьи ЕСПЧ.

Новости о расследовании убийства Немцова размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Немцов". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Бориса Немцова.