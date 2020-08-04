Родственники арестованных участников протеста в Кулларе заявили об их невиновности

04 августа 2020, 00:56

Близкие азербайджанцев, обвиняемых в насилии во время акции протеста в лагере близ Куллара, настаивают, что Юсиф Мехтиев, Джейхун Намазов и Анвар Мурадов не совершали незаконных действий и не бросали камни в полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня в лагере в Кулларе прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца. Участники протестов не признали своей вины. 25 июля суд в Дагестане направил на повторное рассмотрение ходатайство следователя об аресте одного из обвиняемых Эльмара Мехтиева.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, открыт у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Постояльцев лагеря отправляют домой группами. Последний выезд на родину состоялся 28 июля, после чего в лагере осталось порядка 500 человек. В список на очередную отправку граждан Азербайджана 4 августа вошли 250 человек, большинство из них те, кто прибыл в Куллар недавно. В лагере проживают люди, которые длительное время ждут отъезда, при этом вновь прибывшие отправляются на родину через несколько дней, пожаловались обитатели лагеря.

Двух из десяти арестованных, которые обвиняются в нападении на полицейских во время акции протеста в палаточном лагере, защищает привлеченный представителями гражданского общества Азербайджана адвокат Мурад Велиханов, пояснил азербайджанский активист Автандил Мамедли.

«Точнее, Мурад Велиханов с первого дня лично проявил инициативу для участия в защите арестованных. Изначально предполагалось, что необходимо привлечь как минимум пятерых адвокатов для защиты. Мы стали собирать средства: через онлайн-платформу Change.org удалось собрать на сегодняшний день всего 313 швейцарских франков (314 долларов США), а других источников финансовых ресурсов у нас нет. С другой стороны, некоторые представители диаспоры нам дали понять, что они сами возьмутся за привлечение адвокатов. Насколько я знаю, к делу готовятся присоединиться новые адвокаты, но это пока все еще на уровне разговоров», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Мамедли, добавив, что еще одному арестованному его семья наняла адвоката.

Ранее Велиханов сообщил, что заключил соглашение с родителями Эльмара Мехтиева и Анвара Мурадова, третьему обвиняемому, который находился в Магарамкентском ИВС, родственники через своих знакомых наняли другого местного адвоката.

Брат одного из арестованных Эльмара Мехтиева Юсиф Мехтиев сообщил, что его брат невиновен, о чем есть подтверждающее видео.

«Мой брат работал в Перми на лесоповале. Он решил вернуться домой и оказался в лагере близ Куллара. Он не совершал незаконных действий. Полиция окружила лагерь, и его задержали. Эльмар звонил два раза и говорил нам, что ничего незаконного не совершал. Просто он плохо владеет русским языком. В деле же написали разные вещи о том, что он якобы виновен. В Интернете есть видео, на котором видно, как мой брат просто стоит там», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Юсиф Мехтиев.

Он отметил, что 30-летнего Эльмара Мехтиева защищает адвокат Мурад Велиханов. «Адвокат сам выразил готовность предоставить свое жилье для изменения меры пресечения на домашний арест. Кроме того, в Дагестане живет наш односельчанин, он также дал документ, что в случае решения о домашнем аресте Мурад может оставаться у него. Мы со своей стороны из муниципалитета и сельской администрации нашего села Хошчобанлы отправили адвокату необходимые документы, положительную характеристику. Мы надеемся, что суд будет справедливым и моего брата отпустят. Он находился в Кулларе для того, чтобы вернуться на родину», - заключил брат арестованного.

Арестованные за применение насилия во время протестов в Кулларе не признают своей вины в нападении на сотрудников полиции, ранее заявил адвокат Мурад Велиханов. "Следователи предъявили обвинение всем по шаблонной фабуле. По версии следствия, десять человек бросали камни, которые попали в работников полиции и машины. То, что были беспорядки, - никто не отрицает. Но мои доверители заявляют, что они никакого участия в них не принимали, камни в руках не держали и поэтому не могли их кидать", - сообщил Велиханов.

Родственники другого обвиняемого Джейхуна Намазова также попросили представлять его интересы адвоката Мурада Велиханова, но назначенный адвокат отказался отдавать документы арестованного, сообщила сестра обвиняемого Севда Намазова.

«Когда Джейхуна только арестовали, позвонил адвокат (по назначению) и сказал, что будет его защищать. Мы отправили необходимые документы, которые он просил, после чего он не выходил на связь. Нам позвонил адвокат Мурад Велиханов и информировал подробно о статьях обвинения. Мы почувствовали, что он может помочь Джейхуну, и попросили его вступить в дело, забрать документы у адвоката (по назначению) […] Но когда Мурад Велиханов пошел к (адвокату по назначению), тот отказался и сказал, что сам будет защищать Джейхуна. Мы повторно обратились к (адвокату по назначению), он опять обещал передать дело, но не знаем, как теперь будет», - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Севда Намазова.

По ее словам, Намазов не совершал незаконных действий. «Джейхуна задержали, когда он стоял в лагере среди сотен людей. Следователь обманул ему, сказав, что, если даст показания, что «бросал камни», его отпустят. Джейхун наивно согласился. Он очень хотел вернуться домой на годовщину смерти моей матери», - заявил сестра Джейхуна, добавив, что очень переживает за брата.

«Граница закрыта, мы не можем поехать туда, помочь ему. Некоторое время мы вообще не могли узнать о его деле – в селе начались обстрелы», - заявила Намазова, которая проживает в пограничном с Арменией селе Агдам Товузского района.

Она сказала, что обращалась в МИД Азербайджана и посольство Азербайджана в Москве. «В МИД из коммутатора нас адресовали в посольство в Москве. А туда дозвониться невозможно», - сказала Намазова, выразив надежду, что дело будет рассмотрено справедливо.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. По версии армянской стороны, причиной вооруженного столкновения стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли, в том числе скончались в госпитале от ран, шесть военных, несмертельные ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных. С 27 июля сообщений о новых жертвах вооруженного конфликта не поступало. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Обвиняемого 32-летнего Анвара Мурадова защищает адвокат Мурад Велиханов, сообщил брат арестованного Хасан Мурадов. По его словам, Анвар не виновен в том, что ему предъявляют, поэтому не дал признательные показания.

«Мой брат работал в Санкт-Петербурге. Он приехал в Дагестан в середине апреля. Он два месяца жил там сначала в гостиницах, а потом в палаточном лагере. Накануне этих событий он предварительно попал в группу отправки в Азербайджан, был четвертым. Но потом там стали пропускать всех без очереди, и это привело к волнениям в лагере. Мой брат не совершал ничего противозаконного. Ему предложили признать вину, написать, что он бросал камни, но он не сделал этого. Он не дал признательных показаний. Анвар сказал, что если бы он совершил что-то, то признался бы, но оговаривать себя не собирается», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Хасан Мурадов.

По его словам, Анвар содержится в Магарамкентском СИЗО. «Сначала их было (в СИЗО) трое, сейчас привезли еще двух человек, которые до того содержались в Хасавюрте. 16 августа истекает срок двухмесячного ареста. Наверное, 16 (августа) начнется суд», - сказал Хасан Мурадов.

По его словам, близкие арестованного передали адвокату положительные характеристики Анвара. «Анвару из сельской школы, администрации дали положительные характеристики. Мы направили документы из наркологического диспансера, психдиспансера - Анвар никогда там не был на учете», - заявил брат арестованного, который является уроженцем Загатальского района.

Отметим, что по данным агентства Turan, обвинения по двум статьям Уголовного кодекса России были предъявлены: Агаеву Нахиду Рахман оглы (1980 года рождения), Ахмедову Эльбрусу Идрис оглы (1983 года рождения), Гусейнову Ровшану Ариф оглы (1988 года рождения), Гиясову Таралу Назим оглы (1996 года рождения), Намазову Джейхуну Арзу оглы (1999 года рождения), Имамалиеву Эмину Сахиб оглы (1999 года рождения), Мусаеву Эльмару Магомед оглы (1990 года рождения), Мехтиеву Эльмару Гайдар оглы (1990 года рождения), Мурадову Анвару Буржула оглы (1990 года рождения), Ферекзада Азизу Афган оглы (1994 года рождения)

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