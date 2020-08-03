Четвертый участник похищения в Ингушетии приговорен к принудительным работам

03 августа 2020, 14:30

Суд в Ингушетии вынес приговор местному жителю по делу о применении насилия к полицейским, пытавшимся помешать похищению пациента из больницы в Назрани, сообщила сегодня прокуратура республики.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня 2019 года несколько вооруженных людей проникли на территорию больницы в Назрани и забрали с собой родственника - пациента травматологического отделения. Во дворе больницы они напали на сотрудников полиции, после чего силовики произвели предупредительные выстрелы в воздух. После инцидента были задержаны четверо жителей Назрани, селений Сурхахи и Экажево. Трое нападавших в июле 2020 года были приговорены к различным срокам заключения и принудительным работам.

Похищенный из назранской больницы мужчина причастен к группировке, занимавшейся вымогательством под угрозой распространения порочащих сведений, он был госпитализирован после покушения на него родственников одной из жертв. По информации источников, члены группировки соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, требуя платить им деньги и принуждая к интимным связям с другими мужчинами.

Магасский районный суд признал 26-летнего жителя Назрани виновным в нападении на сотрудников полиции и приговорил его к двум годам принудительных работ с отчислением в доход государства 10% заработка, сообщила сегодня прокуратура Ингушетии.

Судом установлено, что 19 июня 2019 года он ударил в грудь и плечо двух полицейских, которые пытались помешать похищению пациента, доставленного в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с огнестрельным ранением, говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайте Магасского районного суда на 14:20 мск 3 августа нет информации о вынесении приговора участнику нападения на полицейских.

Максимальное наказание по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ) составляет пять лет лишения свободы.

Источник в МВД сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что из больницы был похищен родной брат жителя Экажево, задержанного по делу о шантаже жительниц Ингушетии. В октябре 2019 года задержанный сбежал от полицейских по дороге из Назрановского райсуда. По данным правоохранителей, побегу помог родственник арестанта. После побега МВД Ингушетии прекратило полномочия начальника конвоиров, не закрывших дверь автозака.

В конце января 2020 года суд в Назрани приговорил одного из участников преступной группы к четырем годам колонии. В феврале предполагаемый член группировки вымогателей Иса Альтемиров при задержании упал из окна и погиб. После попытки задержания Альтемирова, подозреваемого в причастности к группе шантажистов, в Интернете появилось снятое оперативниками видео. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. По данным силовиков, в убийстве признался ее брат, указавший, что сестра опозорила честь семьи.