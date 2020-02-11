Юристы признали "убийство чести" в Ингушетии возможным следствием утечки оперативной съемки

11 февраля 2020, 23:08

Публикация в Интернете видео задержания шантажиста в Ингушетии может быть расценена как халатность, которая повлекла за собой тяжкие последствия в виде убийства попавшей в объектив женщины, считают опрошенные «Кавказским узлом» юристы. Жители Чечни, осудившие «убийство чести», посочувствовали предполагаемому убийце.

Как писал "Кавказский узел", после попытки задержания Исы Альтемирова, подозреваемого в причастности к группе шантажистов, в Интернете появилось снятое оперативниками видео. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. По данным силовиков, в убийстве признался ее брат, указавший, что сестра опозорила честь семьи. Именно утечка видео спровоцировала "убийство чести", предположили пользователи соцсетей. Силовики подбросили пакет в карман задержанного в квартире, где находилась жертва совершенного позднее "убийства чести", заметили на этом же видео некоторые комментаторы. Запись недостаточно качественная, чтобы утверждать это, возразили их оппоненты.

Фрагмент снятого оперативниками видео был размещен 8 февраля в Instagram-паблике "ЧП Ингушетия", насчитывающем 31 тысячу подписчиков. "Бдительный подписчик заметил на видео с места попытки задержания Исы Альтемирова, как сотрудник, что-то подкидывает в карман мужчине, который находился в квартире", - говорится в аннотации к видео. Кадры опубликованного видео позволяют предположить, что силовик, подходящий к лежащему на полу лицом вниз мужчине, держит в руке небольшой предмет белого цвета. Он изучает карманы куртки лежащего мужчины, после чего в кадр попадают его руки, и видно, что в руках силовика ничего нет.

Юристы расценивают утечку оперативной съемки как халатность силовиков

Утечка оперативной съемки – по меньшей мере, халатность со стороны силовиков, уверен юрист, бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий.

«Для начала надо понять, как вообще оперативная съемка, которая до ее официальной публикации является секретным материалом, попала в сеть. Утечка такого материала – это халатность, которая повлекла за собой тяжкие последствия в виде убийства женщины, попавшей в кадры видео», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Довгий.

По его мнению, действия силовиков могут квалифицироваться как вторая часть статьи 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

При этом, по мнению Довгия, силовики должны нести ответственность не за само убийство, а за утечку видео. «За убийство они не могут быть наказаны, а за событие, которое предшествовало убийству, то есть за утечку видео, они могут быть наказаны. Кроме того, если выяснится, что они допустили утечку не по неосторожности, а специально, то это другое должностное преступление - превышение должностных полномочий. А если утечка произошла по их неосторожности, то это халатность», - сказал он.

Доступ к материалам оперативной съемки имеет ограниченный круг лиц, отмечает юрист. «Это силовики, которые снимали материал, их прямое руководство непосредственно и технический отдел структуры, которая произвела съемку. Эти материалы строго для служебного пользования, и в чужие руки они попасть не должны. Круг лиц, имеющих отношение к видео, можно легко установить и выяснить виновных. И это не служебное нарушение, за которое какой-то сотрудник мог получить дисциплинарное наказание. Здесь речь про уголовно наказание по статье «Халатность», - подчеркнул еще раз Дмитрий Довгий.

Иса Альтемиров погиб при задержании 7 февраля при падении из окна. По данным МВД по Ингушетии, в квартире в этот момент находились ранее судимый 36-летний житель Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса. По версии силовиков, Альтермиров был причастен к преступной группе, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, члены группировки соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, требуя платить им деньги и принуждая к интимным связям с другими мужчинами. Один из задержанных 2 октября 2019 года сбежал от полицейских по дороге из Назрановского райсуда. В конце января суд в Назрани приговорил одного из участников преступной группы к четырем годам колонии.

Задается вопросом о том, как оперативная съемка задержания шантажиста оказалась в сети, и руководитель московской коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры", адвокат Игорь Трунов.

«Это произошло в результате действий сотрудников правоохранительных органов. Но сами сотрудники могут объяснить это тем, что оперативная съемка не была тайной следствия, и поэтому ее попадание в сеть не противоречит закону. То есть нам надо понять, какие материалы следователь определил как секретные в рамках этого уголовного дела и потом делать выводы о том, должен ли быть кто-то наказан за утечку видео. Грубо говоря, следователь сам мог разрешить публикацию кадров», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Трунов.

Но, если речь идет о банальной утечке секретного в рамках уголовного дела материала, то за это возможно уголовное наказание, уверен он. «В таком случае очевидно, что сотрудники правоохранительных органов допустили халатность, которая привела к тяжким последствиям – убийству женщины. Следователь вел дело о шантаже. Материалы, в том числе съемка, где вместе с задержанным была женщина, которая, скорее всего, была одной из пострадавших, и порочащие ее кадры оказались в свободном доступе. Это деяние, наказуемое второй частью статьи 293 УК РФ. Необходимо начать отдельное производство, выяснить, как произошла утечка и наказать виновных», - отметил Трунов.

Он также считает, что оперативники могут быть привлечены к ответственности также за превышение полномочий по статье 286 УК РФ, если окажется, что белый предмет в руках силовика – наркотики, и он их подбросил задержанному. «Если силовик подбросил мужчине наркотики, то это фальсификация доказательств и превышение полномочий. За это есть уголовное наказание по статье 286 УК РФ. А если из кармана задержанного что-то выпало, то предмет следовали бы оставить в этом же месте, а не положить обратно в карман задержанного. Это фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (статья 303 УК РФ). Наказывается лишением свободы на срок до семи лет», - рассказал Игорь Трунов.

С ним согласен Дмитрий Довгий. «Если это выпало из кармана задержанного, то оперативники не имеют право обратно в карман подкладывать. Они обязаны зафиксировать предмет в присутствии понятых. А подкладывание […] – это превышение служебных полномочий, статья 286 УК РФ. Максимальное наказание может быть лишение свободы до четырех лет, а минимальное – штраф и лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет. Или фальсификация доказательств», - указал Дмитрий Довгий. Он добавил: если имеет место подброс наркотиков, то снова вступает в силу статья 286 УК РФ и еще статья о незаконном обороте незаконных наркотических средств – статья 228 УК РФ, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы в зависимости от веса наркотиков.

Публикация видео нарушила закон о защите персональных данных

В публикации видео, на котором женщину можно опознать, Дмитрий Довгий усмотрел и нарушение закона о защите персональных данных.

«Поскольку в результате утечки и публикации видео женщину опознали и совершили определенные действия. Но здесь речь уже об административном правонарушении», -добавил эксперт.

На нарушение закона о защите персональных данных указывает также директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

«Формально на видео есть лицо человека, поэтому закон о персональных данных можно применять, но правоохранительные органы за это точно не накажут, прецедентов таких не было. А потом уже и жаловаться некому. Пожаловаться могла только та женщина, которую убили», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Галина Арапова.

По ее словам, согласно закону о защите персональных данных, жаловаться не могут даже родственники убитой женщины. «Я не вижу тут перспективы по закону о персональных данных, чтобы кого-то наказали. Даже грозное письмо из прокуратуры о порядке надзора за деятельностью полиции ничего не даст», - отметила Галина Арапова.

Такого же мнения придерживается и Игорь Трунов. «Можно сказать, что были опубликованы личные данные о женщине без ее согласия, но ее уже нет в живых для подачи заявления, жалобы», - заявил он.

Чеченцы посочувствовали признавшемуся в убийстве сестры жителю Ингушетии

Ничто не может оправдать убийство, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Чечни и комментаторы паблика «Онлайн Чечня» в Instagram, большинство из которых с сочувствием отнеслось к признавшемуся в убийстве сестры мужчине.

«Человека можно понять, он посчитал, что сестра его и всех остальных родных опозорила. Но ни ислам, ни адаты не разрешают так поступать. Человек действовал на эмоциях, основываясь лишь на своих или чьих-то предположениях. Понять его можно, оправдать нельзя», - заявил, в частности, один из местных богословов Эли.

«Совершение убийства - это самый тяжкий грех перед Всевышним. Поэтому я никак не могу оправдать человека, который убивает другого, тем более близкого человека из-за каких-то своих представлений о чести и достоинстве. Если эта девушка действительно что-то совершила, то ее следовало наказать, но не лишать жизни. Человек не имеет права отбирать жизнь, дарованную другому человеку Всевышним», - высказалась местная активистка Марина.

«Знаю человека, который лет 30 назад убил свою сестру, заподозрив, что она, как говорят, «гуляет». Тогда он был молодым парнем, сейчас уже человек в возрасте и, насколько я могу судить, очень сожалеет о том своем поступке. Не пожелал бы никому оказаться в такой ситуации, когда с одной стороны речь идет о защите чести семьи и рода, с другой - знать, что за это придется держать ответ не только перед людьми и законом, но и перед нашим Творцом», - сказал грозненец Ислам.