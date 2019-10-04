Глава Сунженского РОВД отстранен от должности после побега арестанта

04 октября 2019, 18:12

Конвоиры не заперли дверь автозака, из которого сбежал обвиняемый по делу о шантаже жительниц Ингушетии, сообщило следствие. МВД республики приняло сегодня решение временно прекратить полномочия начальника конвоиров, главы Сунженского отдела полиции.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября житель Экажево, арестованный по делу о вымогательстве денег под угрозой распространения компромата, сбежал от полицейских по дороге из Назрановского райсуда. По данным правоохранителей, побегу помог родственник арестанта. Этого человека задержали, однако обвиняемому удалось скрыться.

Действия правоохранителей, упустивших арестанта, обсуждались на совещании МВД Ингушетии, по результатам которого начальник Сунженского межмуниципального отдела полиции временно отстранен от исполнения обязанностей, со ссылкой на республиканское МВД передал сегодня "Интерфакс".

"Данное решение было принято в связи с побегом из-под стражи при перевозке обвиняемого в вымогательстве жителя села Экажево <...>, халатным исполнением служебных обязанностей нарядом на стационарном посту, а также в связи с неудовлетворительной оценкой деятельности подразделения по результатам проверки", - процитировало сообщение ведомства издание "Ингушетия".

В связи с побегом обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". По версии следствия, конвоиры не заперли отсек автозака, в котором перевозили арестованного. "Оставшийся без присмотра обвиняемый во время конвоирования беспрепятственно покинул <...> транспортное средство и совершил побег", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следкома по Ингушетии. Круг подозреваемых по делу в сообщении не конкретизирован. По первой части статьи 293 УК им грозит до трех месяцев заключения.

По словам источника в Следственном комитете, отсек автозака, из которого сбежал обвиняемый, открывается только снаружи. Когда обвиняемый выходил из отсека и пересаживался в легковой автомобиль, чтобы сбежать, ему никто не мешал, заявил источник корреспонденту "Кавказского узла".

В августе полиция Ингушетии сообщила об аресте 38-летнего ранее судимого жителя села Экажево. Следователи считают его участником преступной группы, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, злоумышленники соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, принуждая к интимным связям с другими мужчинами.

Скрылись оба задержанных по делу о вымогательстве

Сбежавший приходится родным братом другому задержанному по делу о вымогательстве, который был похищен из больницы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в МВД. По его словам, полиции пока не удалось установить других членов группы, занимавшейся вымогательством.

Напомним, что 19 июня несколько вооруженных людей проникли на территорию больницы в Назрани, избили находившихся там полицейских и забрали с собой пациента травматологического отделения. Вскоре силовики отчитались о задержании четырех предполагаемых участников нападения.