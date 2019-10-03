03 октября 2019, 18:40

Опубликовано видео побега арестанта в Ингушетии

Камера зафиксировала момент, когда сбежавший из-под конвоя обвиняемый по делу о шантаже жительниц Ингушетии садится в машину, ехавшую за автозаком.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 октября житель Экажево, арестованный по делу о вымогательстве денег под угрозой распространения компромата, сбежал от полицейских по дороге из Назрановского райсуда. По данным правоохранителей, побегу помог родственник арестанта. Этого человека задержали, однако обвиняемому удалось скрыться.

На видео, опубликованном сегодня на странице Mash в соцсети "ВКонтакте", видно шоссе, на котором - видимо, по сигналу светофора - останавливаются несколько автомобилей. Затем в кадре появляется бегущий человек. При его приближении задняя дверь одного из автомобилей открывается, и человек садится в машину.

Это автомобиль родственника обвиняемого, который ехал за автозаком, утверждается в титрах к видео.

Ранее, в августе, полиция Ингушетии сообщила об аресте 38-летнего ранее судимого жителя села Экажево. Следователи считают его участником преступной группы, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, злоумышленники соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, принуждая к интимным связям с другими мужчинами.

Примечание:

"Два человека ранены при стрельбе в Ингушетии", "Три человека ранены при стрельбе в мэрии Назрани", "Врачи рассказали о состоянии раненного в Нальчике полицейского".

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