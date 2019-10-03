Обвиняемый по делу о шантаже жительниц Ингушетии сбежал из-под конвоя

03 октября 2019, 17:26

Житель Экажево, арестованный по делу о вымогательстве денег под угрозой распространения компромата, сбежал от полицейских по дороге из Назрановского райсуда.

Как писал "Кавказский узел", в августе полиция Ингушетии сообщила об аресте 38-летнего ранее судимого жителя села Экажево. Следователи считают его участником преступной группы, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, злоумышленники соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, принуждая к интимным связям с другими мужчинами.

19 июня несколько вооруженных людей проникли на территорию больницы в Назрани, избили находившихся там полицейских и забрали с собой пациента травматологического отделения, 47-летнего жителя Экажево. Вскоре силовики отчитались о задержании четырех предполагаемых участников нападения. Человек, похищенный из больницы, приходится арестованному братом: он тоже входил в преступную группу, а ранение получил от рук родственника одной из жертв, сообщил источник.

Житель Экажево, обвиняемый по делу о вымогательстве, сбежал из-под конвоя 2 октября, полицейские разыскивают его. Мужчина совершил побег "при следовании из Назрановского районного суда", сообщил сегодня со ссылкой на представителя МВД Ингушетии "Интерфакс-Юг".

По информации правоохранителей, обвиняемый скрылся на автомобиле Ford Focus белого цвета. Эту машину впоследствии нашли у его дома. В полицию Назрани доставили фактического хозяина авто, 50-летнего родственника сбежавшего арестанта.

Автозак с обвиняемым, которого везли на очередное судебное заседание, сопровождал брат арестованного мужчины на Ford Focus. Обвиняемому удалось сбежать от полицейских, прыгнуть в машину родственника и скрыться, сообщил сегодня Telegram-канал Mash.

Жителям Ингушетии, которые склоняли замужних женщин к изменам и шантажировали их, может грозить изгнание и кровная месть, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.