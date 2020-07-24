Участники похищения в Ингушетии осуждены за нападение на полицейских

24 июля 2020, 20:40

Суд в Ингушетии приговорил к различным срокам заключения и принудительным работам трех местных жителей по обвинению в нападении на сотрудников полиции, охранявших пациента в больнице в Назрани, сообщил сегодня Следком.

Как информировал "Кавказский узел", 19 июня 2019 года несколько вооруженных людей проникли на территорию больницы в Назрани и забрали с собой родственника - пациента травматологического отделения. При этом во дворе больницы они напали на сотрудников полиции, после чего силовики произвели предупредительные выстрелы в воздух. Уже через два дня после инцидента были задержаны четверо жителей сел Сурхахи и Экажево, а также города Назрани.

Похищенный из назранской больницы мужчина причастен к группировке, занимавшейся вымогательством под угрозой распространения порочащих сведений, он был госпитализирован после покушения на него родственников одной из жертв. По информации источников, члены группировки соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, требуя платить им деньги и принуждая к интимным связям с другими мужчинами.

Суд признал виновными трех жителей Ингушетии в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции, сообщило сегодня управление Следственного комитета РФ по Ингушетии.

Следствием и судом установлено, что 19 июня 2019 года осужденные избили сотрудников полиции, осуществлявших охрану пациента в Ингушской республиканской клинической больнице, который был доставлен с огнестрельным ранением. Суд приговорил одного из осужденных к двум годам принудительных работ, второго — к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, третьего — к году и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Максимальное наказание по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ) составляет пять лет лишения свободы.

На сайте Следкома по Ингушетии на 20.40 мск 24 июля нет информации о ходе следствия в отношении четвертого задержанного по делу о нападении сотрудников полиции.

Источник в МВД сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что из больницы был похищен родной брат жителя Экажево, задержанного по делу о шантаже жительниц Ингушетии. В октябре 2019 года задержанный сбежал от полицейских по дороге из Назрановского райсуда. По данным правоохранителей, побегу помог родственник арестанта. После побега МВД Ингушетии прекратило полномочия начальника конвоиров, не закрывших дверь автозака.

В конце января 2020 года суд в Назрани приговорил одного из участников преступной группы к четырем годам колонии. В феврале предполагаемый член группировки вымогателей Иса Альтемиров при задержании упал из окна и погиб. После попытки задержания Альтемирова, подозреваемого в причастности к группе шантажистов, в Интернете появилось снятое оперативниками видео. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. По данным силовиков, в убийстве признался ее брат, указавший, что сестра опозорила честь семьи.