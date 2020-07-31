Продавцы жертвенных животных в Кабардино-Балкарии не стали повышать цены

31 июля 2020, 16:41

В нальчикской мечети на Курбан-байрам соблюдалась социальная дистанция, и чтобы хватило места мужчинам, женщины не принимали участия в праздничной молитве. Верующие отказались от приема гостей в условиях эпидемии.

Как писал "Кавказский узел", по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам 31 июля в Кабардино-Балкарии объявлено нерабочим днем. Из-за коронавируса празднование решили ограничить богослужением, других массовых мероприятий в дни Курбан-байрама не будет. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии рекомендовал жителям республики отметить праздник в кругу семьи.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Паломничество к мусульманским святыням в Саудовской Аравии из-за пандемии коронавируса проходило в этом году без гостей из других стран, в том числе без паломников с Северного Кавказа. Число участников хаджа сокращено с двух с половиной миллионов до десяти тысяч.

Праздничная молитва в Соборной мечети Нальчика прошла с соблюдением всех мер профилактики коронавируса, заверили корреспондента "Кавказского узла" в муфтияте республики.

В соответствии с рекомендациями духовенства, в мечети не было женщин - зал, в котором они молились ранее, заняли мужчины. Молящиеся находились друг от друга на расстоянии, ориентируясь на специально сделанную в мечети разметку. Посетителям мечети не пришлось молится на улице, отметил представитель Духовного управления мусульман.

Муфтият Адыгеи и Краснодарского края в связи со сложной эпидемиологической ситуацией отменил проведение коллективных молитв в мечетях и на прилегающих к ним территориях. В других регионах Северного Кавказа рекомендовалось соблюдать особые санитарные меры, но не все верующие в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае пришли сегодня в мечеть в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Сегодня мусульмане также совершают обряд жертвоприношения. Руководство ДУМ обратилось к торговцам с просьбой не завышать цены на жертвенных животных, отметили в муфтияте.

На рынке, который ежегодно открывается на окраине Нальчика для продажи жертвенных животных, баран весом 30-35 килограммов стоит 7000 рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" нальчанин Анзор Шогенов. Он отметил, что в 2019 году цены были на том же уровне, хотя спрос вырос. Местный житель считает, что продавцы учли резкое снижение уровня доходов в условиях самоизоляции. Однако один из продавцов баранов по телефону, указанному в объявлении, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что баран весом 30-35 кг стоит у него 12 тысяч рублей.

Часть жителей Дагестана, чьи доходы также сократились на фоне карантинных мер, в этом году вовсе отказалась от покупки жертвенного скота и походов в гости. Цена на жертвенных баранов в Махачкале варьируется в пределах от пяти до восьми тысяч рублей.

Житель селения Малка Атмир Хажнагоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в складчину с соседями купил жертвенного быка, мясо которого затем было разделено на семь частей. Каждому досталось около 25 кг мяса. Цена оптовая, 290 рублей за килограмм, отметил Хажнагоев. "Две трети из этого мяса надо раздать нуждающимся и только одну треть оставить дома", - пояснил житель Малки.

Атмир Хажнагоев также сообщил, что пандемия коронавируса никак не отразилась на его доходах. "Мы с супругой пенсионеры, ведем хозяйство. Пенсию получали исправно, так что мы никак не почувствовали режим ограничений. Ни доходы, ни расходы от этого не изменились", - пояснил он. Праздник житель Малки намерен отмечать дома, в семейном кругу. "Раз сказали соблюдать меры предосторожности, значит, будем соблюдать - мы не в том возрасте, когда можно пренебрегать опасностью заболеть", - отметил Атмир Хажнагоев.

Пенсионерка Людмила Тутова из Нальчика сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что тоже приобретала мясо в складчину, и за 25 кг заплатила 7500 рублей. Еще по 600 рублей с каждого из семи покупателей взяли за разделку туши. Пенсионерка собирается раздать большую часть мяса соседям, которые не смогли принести жертву.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Кабардино-Балкарии заявили, что решили не посещать родных и не принимать у себя гостей. "В этом году мы решили не навещать родственников, ограничившись поздравлениями по телефону, и сами не стали приглашать никого", - сказал, в частности, житель Терека Аслан Абуков.

На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии продолжают болеть 387 из 5977 заразившихся коронавирусом, 70 пациентов скончались. За минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения, следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".