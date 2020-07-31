Власти Абхазии ввели запрет на получение пенсии в банкоматах

31 июля 2020, 09:01

В Абхазии с августа прекращается обслуживание банковских карт пенсионеров в банкоматах. Выплаты абхазским пенсионерам, а также лицам, имеющим право на получение российской пенсии, будут производиться только в кассах банков по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Изменения связаны с тем, что после смерти пенсионеров держатели их банковских карт незаконно получили более 17 миллионов рублей.

Согласно российско-абхазского соглашения, в республике ежегодно проводится перерегистрация пенсионеров, получающих российские пенсии.

В соответствии с ним абхазская сторона должна систематически предоставлять информацию об умерших пенсионерах в Пенсионный фонд РФ, при сверке данных и обнаруживается переплата, сообщило 30 июля со ссылкой на министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджбу агентство "Абхазия-Информ".

"В связи с тем, что не все регистрируют факт смерти пенсионеров или несвоевременно регистрируют, Пенсионный фонд РФ выявляет случаи переплат по пенсиям. Пенсии выплачивают при жизни пенсионера, после смерти выплата прекращается, и получение родственниками пенсии является незаконным. Такая большая переплата не может не беспокоить Пенсионный фонд РФ", - сказал Аджба.

После смерти пенсионера его родственники или другие лица часто продолжают снимать незаконно деньги с его банковской карты, на которую начислялась пенсия, заявил министр.

"По последним данным, переплаты именно по российским пенсиям составляют более 17 миллионов рублей. Эта сумма растет ежемесячно", - процитировало 30 июля Руслана Аджбу издание "Апсадгьыл-инфо".

Специалисты министерства при получении списка по переплатам передают данные в генпрокуратуру Абхазии, которой удается вернуть только небольшую часть незаконно полученных средств.

Пенсионный фонд России предупредил абхазскую сторону о том, что, если ситуация не изменится, он может перестать переводить денежные средства в Абхазию и пенсионерам придется ездить в Сочи и Адлер для получения пенсии, рассказал министр.

"Мы понимаем, что это не удобно и неприемлемо, поэтому пришли к общему решению: каждый пенсионер должен лично приходить в кассу банковского учреждения Абхазии для получении пенсии, имея при себе паспорт и пенсионную карточку. Те лица, которые не могут лично приходить за пенсиями, могут оформить доверенность, и уже доверенное лицо сможет получить пенсию, предъявив свой паспорт, доверенность и карточку", - пояснил Руслан Аджба.

Новые принципы выдачи наличных средств введены как для пенсионеров, получающих российскую пенсию и зарегистрированных в отделения ПФ России в Абхазии, так и для получателей абхазской пенсии.

К такому способу получения пенсий пришлось прибегнуть, несмотря на очереди у банков, хотя это является важной проблемой в условиях пандемии коронавируса, заявил министр, и попросил пенсионеров "отнестись с пониманием к этим вынужденным мерам".

В Абхазии изменится график выплат пенсий, она будет начинаться одновременно во всех районах, срок выплаты пенсий разделят по возрастным группам пенсионеров. Банки будут подробно информировать пенсионеров о графиках выплат и возможных изменениях в них, сообщает издание.

Всего в Пенсионном фонде России числится 30719 человек, которые постоянно проживают в Абхазии и получают российскую пенсию, информировало 29 июля агентство РИА "Новости".