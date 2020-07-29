29 июля 2020, 20:57

Сотрудники суда в Сочи отправлены на карантин из-за коронавируса

Работа Адлерского районного суда временно приостановлена после того, как у помощницы судьи выявили COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню в Краснодарском крае общее число умерших от COVID-19 достигло 108, а зараженных - 8072.  Власти решили продлить режим повышенной готовности в крае до 21 августа, усилив контроль за масочным режимом и работой заведений торговли и общепита.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сотрудники Адлерского районного суда Сочи отправлены на самоизоляцию по предписанию главного государственного санитарного врача, говорится сегодня в сообщении на сайте Краснодарского краевого суда. Такое решение принято "в связи с выявлением заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у помощника судьи", отмечает пресс-служба суда. За состоянием работников во время карантина будут наблюдать медработники, следует из сообщения. 

Суд будет закрыт две недели - с 29 июля по 12 августа, на это время личный прием граждан в суде приостановлен, а документы рекомендуется отправлять по почте, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".  Рассмотрение дел и материалов Адлерского суда с 29 июля по 5 августа будет проводиться в Хостинском райсуде, с 6 по 12 августа - в Центральном райсуде Сочи, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что пресс-служба образовательного центра "Сириус" в Сочи 28 июля сообщила о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией двух работников.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Уместность парадов Победы на юге России вызвала сомнения в соцсетях", "Роспотребнадзор отчитался о ситуации в Калачевской ЦРБ после выявления COVID-19", "Обсерватор испортил имидж Сочи как курортного города".

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