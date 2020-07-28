Пользователей соцсетей возмутили частые отключения электричества в Северной Осетии

28 июля 2020, 11:26

В Северной Осетии при непогоде часто отключается электричество, а ливневые канализации Владикавказа не справляются с осадками, из-за чего в городе возникают пробки, заявили пользователи соцсетей.

Из-за сильного ветра с дождем часть Владикавказа осталась без света, перебои в электроснабжении также были зафиксированы в некоторых селах Пригородного, Правобережного, Кировского, Моздокского районов, сообщило 27 июля издание "15-й регион" со ссылкой на пресс-службу компании "Россети Северный Кавказ".

В работах по восстановлению подачи электричества были задействованы 16 бригад, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ". "Энергетики дежурят круглосуточно и готовы реагировать на возникновение нештатных ситуаций на энергообъектах", – привело 27 июля сообщение пресс-службы издание "Основа".

Новость об отключении электричества во Владикавказе и некоторых районах Северной Осетии была опубликована 27 июля в Instagram-паблике "region15.info". На 08.00 мск 28 июля, запись набрала 1249 отметок "Нравится", комментаторы оставили под ней 144 сообщения. Большинство из них призвали коммунальщиков к добросовестному выполнению услуг, поскольку они за них берут деньги.

"Остались без света, так как старые высоковольтные провода, а по счетам в карман деньги льются, тарифы они поднимают! А вы в курсе, что напряжения вместо 220 дают примерно 180, а народ платит как за полноценные 220?" – задался вопросом пользователь alanromanov73. "Электросети, крохоборы, где вы? Почему народ страдает, где электричество? За копейкой вы всегда быстро едете, а как починить, вы – нули. Почему нет света?" – также задался вопросом пользователь st_as3698. "Всего лишь три минуты ветра. Видимо строят сейчас как Ниф-Ниф, до первого порыва ветра", – возмутилась irina.tezieva.

Другая часть комментаторов раскритиковала власти Владикавказа за ненадлежащее состояние ливневой канализации. "А кто делает дороги? Кто больше заплатил. Они говорят, ливневки меня не касаются. Это инженеры должны разработать сеть ливневок по городу", – отметила tatarova252. "По моему пословица про беды, которых в России две как известно, в Осетии как никогда актуальна уже пару десятков лет", – написал пользователь grodno5208.

Публикация об отключении во Владикавказе электричества была размещена 27 июля в соцсети "Вконтакте" в группе "ЧП Владикавказ". На 08.00 мск 28 июля пост набрал 1782 просмотра, комментаторы оставили восемь сообщений. "Сколько я наблюдал, почему то в других странах хоть шторм будет, свет не мерцает и не гаснет тем более, да и не выключают его тоже", – отметил Дюша Метелкин.

Пользователи соцсети сообщили о пробках во Владикавказе, из-за поваленных сильным ветром деревьев. Запись в Instagram-паблике "Новости Владикавказа" к 08.00 мск набрала 55,4 тысячи просмотров, комментаторы оставили под ней 70 сообщений. "Эти старые деревья, уже надоело. Каждый раз как ветер – падает дерево. Ну, это уже как минимум не смешно", – возмутилась kokoeva77777.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 28 июля во Владикавказе будет переменная облачность, слабый дождь. Скорость ветра – два в секунду, температура воздуха днем +25 градуса. Ночью будет ясно, температура +17 градусов, скорость ветра не изменится.