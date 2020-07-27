Жители Каспийска проигнорировали опасность заражения коронавирусом во время парада

27 июля 2020, 19:38

Зрители военно-морского парада в Каспийске не вняли просьбам соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, посетовали в мэрии. Часть горожан считает, что подобные мероприятия вряд ли спровоцируют рост числа инфицированных. При этом многие не пошли на парад, опасаясь заразиться, показал опрос "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 26 июля в Каспийске впервые в истории прошел военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России. По данным пользователей соцсетей, наблюдать за представлением собрались тысячи жителей и гостей города. В параде приняли участие около 1,8 тысячи военнослужащих, указано в сообщении на сайте Южного военного округа.

Массовое скопление зрителей на военно-морском параде в Каспийске может привести к второй волне пандемии коронавируса в Дагестане из-за нарушения людьми карантинных ограничений, предположили пользователи Instagram. По их мнению, власти должны были обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями.

Власти обвинили горожан в игнорировании требований безопасности

Наблюдать за военно-морским парадом в Каспийске пришли не только жители города, но и гости из других населенных пунктов, а также семьи самих военнослужащих, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации города.

"Людей было очень много. Улица Набережная была временно закрыта для движения автотранспорта. Всем пришедшим зрителям при прохождении через рамки металлоискателя измеряли температуру. Ношение масок было обязательным, и всем рекомендовали соблюдать социальную дистанцию. Но, к сожалению, не все оказались готовы к этому, и многие проигнорировали эти требования", - отметил представитель мэрии.

Как сообщили в пресс-службе города, в настоящее время у десяти жителей Каспийска подтвержден диагноз COVID-19. "Часть из них госпитализирована в инфекционное отделение в Каспийске, часть - направлена в Махачкалу. Среди них трое сотрудников ЗАГСа. Три дня назад мы были вынуждены закрыть учреждение на карантин из-за выявленного у работников коронавируса. Все, кто с ними контактировал, будут дополнительно проверены", - отметил представитель администрации.

Еще в начале прошлой недели на совещании в горадминистрации главный санитарный врач города Омар Абачараев заявил о необходимости строгого соблюдения всех мер предосторожности во время парада, говорится в сообщении от 22 июля на сайте администрации Каспийска. Абачараев обратился к населению Каспийска с просьбой пройти обследование на коронавирус, отметив, что это можно сделать в городской поликлинике бесплатно, имея при себе страховой полис. 26 июля в городе планировалась работа волонтеров, которые должны были раздавать одноразовые маски, указано также в этом сообщении.

К 27 июля в Дагестане выявлено 9103 инфицированных COVID-19, в том числе за последние сутки – 41. 442 пациента с коронавирусом умерли. Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Жители Каспийска не видят опасности в массовых мероприятиях

Часть жителей Каспийска не пошла на парад, опасаясь заразиться коронавирусом. При этом часть опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" не считает, что массовые мероприятия могут спровоцировать рост числа инфицированных.

Жительница Каспийска Айшат рассказала, что пойти на парад днем у нее не получилось, но она ночью ходила на салют. "На параде была моя 66-летняя мама. Никаких опасений насчет коронавируса у нас в семье не было, потому что это все происходило на открытом воздухе у моря. К тому же дул небольшой ветерок", - отметила она.

Молодая мама из Каспийска Светлана ходила смотреть парад, но при этом предприняла некоторые меры предосторожности. "Вероятность заразиться в такой тесной толпе, конечно, существует серьезная. Поэтому я старалась держаться в стороне от всех. Люди в толпе, практически никто, масок не носили, все стояли очень плотно. Но я недолго пробыла у моря, потому что стояла сильная жара, и находиться под открытым солнцем было невозможно", - пояснила Светлана.

Житель Каспийска Ислам попытался пройти на набережную, чтобы понаблюдать за ходом парада, но передумал, когда увидел большую очередь у рамок металлоискателя.

"О параде я слышал. Думал даже пойти. Но увидел огромную очередь людей и передумал. Просто не хотелось стоять в толпе под солнцем. О возможности заразиться коронавирусом я тогда не думал. Хотя, если среди пришедших есть хоть один носитель, то он может зацепить и окружающих", - считает мужчина. При этом он подтвердил, что без масок людей к морю не пропускали, а всем измеряли температуру.

При проведении массовых мероприятий в условиях пандемии необходимо тщательно следить за тем, чтобы люди соблюдали все меры предосторожности, считает каспийчанин Шамиль.

"Я со своей семьей на парад не ходил. Я считаю, что скопления людей сейчас нужно избегать, и не нужно проводить мероприятия, куда могут прийти много человек. Потому что не знаешь, есть ли среди них больные или нет. А если уж проводишь такие события, то надо следить, чтобы все носили маски, не толпились. Я потом на фотографиях в соцсетях видел, что больше половины людей стояли там без масок", - отметил он.

Людмила Александрова из Махачкалы хотела бы посетить парад, но у нее не получилось из-за занятости на работе. "Сейчас уже вводить какие-то ограничения на массовые мероприятия необходимости нет. Заболеваемость пошла на спад. К тому же сейчас стоит такая жара, и при такой высокой температуре вирус уже не так опасен", - высказала свое мнение женщина.

Пенсионер из Каспийска также считает, что самое страшное уже позади, и люди уже не опасаются заразиться. "Я был дома во время парада. Когда вышел, основные события уже закончились. Если бы знал точное время его начала, то пошел бы пораньше", - отметил он.

Студент Абдулла во время парада был на учебной практике. "Если бы я был свободен, то навряд ли пошел бы. Просто стоять на берегу и смотреть на корабли не так сильно интересно", - сказал он, пояснив, что не задумывался о том, что подобные массовые мероприятия могут отрицательно сказаться на росте числа зараженных коронавирусом.

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных.

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