25 июля 2020, 13:28
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 260 обстрелах за неделю
Азербайджанские военные произвели порядка 2300 выстрелов по армянским позициям, используя стрелковое оружие различного калибра, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. 15 июля стороны сообщили о спаде напряженности, но на следующий день стало известно о возобновлении боев на границе. 24 июля Азербайджан обвинил Армению в 45 обстрелах за сутки. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции вблизи сел Чива, Хндзорут, Мовсес и Паравакар.
"В период с 18 по 25 июля азербайджанская сторона более 260 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций порядка 2300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".
Оборонное ведомство Азербайджана к 13.20 мск не прокомментировало на своем сайте это заявление. При этом сегодня ранее оно сообщило о 35 обстрелах со стороны Армении за сутки.
По данным Следственного комитета Армении, с 12 по 16 июля погибли четверо армянских военнослужащих, ранения получили 39 человек, в том числе 36 военных, двое полицейских и мирный житель. Азербайджанская сторона к 16 июля сообщала о 13 убитых (в их числе 12 военных и мирный житель) и четырех раненых военнослужащих. С 17 по 22 июля сообщений о новых убитых или раненых не поступало. 23 июля Минобороны Армении сообщило о смерти солдата, раненного 14 июля, и число погибших с армянской стороны достигло пяти.
Напомним, что, по версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".
Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"