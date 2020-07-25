Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах

25 июля 2020, 09:03

Подразделения вооруженных сил Армении 35 раз нарушили режим прекращения огня, используя снайперские винтовки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. 15 июля стороны сообщили о спаде напряженности, но на следующий день стало известно о возобновлении боев на границе. 24 июля Азербайджан обвинил Армению в 45 обстрелах за сутки. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции вблизи сел Чива, Хндзорут, Мовсес и Паравакар.

По данным Следственного комитета Армении, с 12 по 16 июля погибли четверо армянских военнослужащих, ранения получили 39 человек, в том числе 36 военных, двое полицейских и мирный житель. Азербайджанская сторона к 16 июля сообщала о 13 убитых (в их числе 12 военных и мирный житель) и четырех раненых военнослужащих. С 17 по 22 июля сообщений о новых убитых или раненых не поступало. 23 июля Минобороны Армении сообщило о смерти солдата, раненного 14 июля, и число погибших с армянской стороны достигло пяти.

С 24 по 25 июля армянские военные 35 раз обстреляли азербайджанские позиции, используя снайперские винтовки, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Агдам Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

Напомним, что, по версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".