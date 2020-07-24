Азербайджан зафиксировал обстрелы в двух приграничных селах

24 июля 2020, 09:24

Подразделения вооруженных сил Армении 45 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, обстреляв, в том числе села двух приграничных районов, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении обострилась 12 июля. 15 июля стороны сообщили о спаде напряженности, но на следующий день стало известно о возобновлении боев на границе. 23 июля Азербайджан сообщил о 47 обстрелах на границе за сутки, а Армения - о шести.

С 23 по 24 июля армянские военные 45 нарушили режим прекращения огня. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.20 мск не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

По данным Следственного комитета Армении, с 12 по 16 июля погибли четверо армянских военнослужащих, ранения получили 39 человек, в том числе 36 военных, двое полицейских и мирный житель. Азербайджанская сторона к 16 июля сообщала о 13 убитых (в их числе 12 военных и мирный житель) и четырех раненых военнослужащих. С 17 по 22 июля сообщений о новых убитых или раненых не поступало. 23 июля Минобороны Армении сообщило о смерти тяжелораненого солдата, и число погибших с армянской стороны достигло пяти.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".