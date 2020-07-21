Коллеги и близкие Хаджимурада Камалова вступились за обвиняемых в убийстве журналиста

21 июля 2020, 17:06

Бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева обвинили в организации убийства учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова, когда следствие не смогло доказать его причастность к серьезным экономическим преступлениям, предположил брат погибшего Магди Камалов. Повторное уголовное преследование Магомеда Хазамова основано на свидетельствах его бывшей жены, которая изменила первоначальные показания, считает учредитель «Нового дела» Ахмед Чилилов.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июля суд в Москве постановил на два месяца заключить под стражу бывшего зампредседателя правительства Дагестана Шамиля Исаева, обвиненного в организации убийства учредителя газеты "Черновик". Брат убитого, издатель "Черновика" Магди Камалов, заявил о невиновности Исаева. Бывший вице-премьер не враждовал с журналистом, а публикации "Черновика" не вредили карьере чиновника, пояснил Камалов "Кавказскому узлу".

В марте 2018 года родные и коллеги учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова сумели добиться передачи дела о его убийстве в центральный аппарат Следкома России. 30 июня следствие сообщило, что предъявлены обвинения трем предполагаемым исполнителям заказного убийства: Мураду Шуайбову, Магомеду Хазамову и Магомеду Абигасанову. По версии следствия, организатором убийства стал житель села Согратль Гунибского района Магомед Абигасанов, который привлек Хазамова и Шуайбова. Абигасанов действовал по указанию чиновника, недовольного журналистской деятельностью Хаджимурада Камалова, предполагают следователи. Адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров заявил, что его подзащитный не признает себя виновным, говорится в публикации "Коммерсанта". Магди Камалов полагает, что и эти люди невиновны.

Чилилов настаивает на невиновности Хазамова

Учредитель дагестанского еженедельника «Новое дело» Ахмед Чилилов назвал несостоятельной версию следствия о причастности Магомеда Хазамова к убийству Хаджимурада Камалова.

«Дело (об убийстве Камалова) расследовалось несколько лет назад и в то время с Магомеда Хазамова сняли обвинения. Занималась этим приехавшая в Дагестан (следственная) группа. Все люди, которые могли с этим делом соприкасаться, в том числе Хазамов, прошли детектор лжи, у Хазамова […] брали показания, допрашивали - когда убедились в том, что он никакого участия (в деле об убийстве) не принимал, человека освободили, следственные действия были прекращены», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Чилилов.

По его словам, он сопровождал следователя, который занимался тогда делом об убийстве Камалова, в селение Гуниб брать свидетельские показания. «В то время на дорогах было опасно. С риском для жизни ездили брать показания у брата бывшей жены (Магомеда Хазамова), который вместе с ним, с его бывшей супругой и с двоюродным братом Хазамова Абакаром находился дома в тот момент, когда был убит Хаджимурад Камалов», - пояснил он.

Чилилов сообщил, что Магомед Хазамов в течение почти пяти лет проработал его помощником, поэтому знает его исключительно с положительной стороны. «Тогда я был руководителем программы сотрудничества правительства Москвы и правительства Дагестана, и он работал у меня. В последующем, перед арестом, он был руководителем поселка Богатыревка. Я всегда был уверен в его невиновности. Как только я услышал (о его возможной причастности Хазамова к убийству Камалова), я его повел в центральную мечеть, перед имамом мечети он в пятницу поклялся на Коране в том, что он даже не подозревал ничего о готовящемся убийстве Гаджимурада Камалова. Это тоже для меня немаловажно, потому что и я, и он - верующие мусульмане», - отметил он.

Чилилов считает, что у Магомеда Хазамова есть алиби, которое косвенно может подтвердить и он сам. «Весть о том, что Хаджимурада Камалова убили, мне сообщил главный редактор «Нового дела» Гаджимурат Сагитов. Камалов являлся моим односельчанином, более того троюродным братом. Когда мне сообщили, я сразу же позвонил Магомеду Хазамову и спросил у него, в курсе ли он, что такое произошло. Он был дома. Я слышал голоса его жены и его двоюродного брата. Кстати, бывшая жена Хазамова сама является племянницей Камалова, который был убит», - уточнил Чилилов.

По его словам, этот факт, а также проверка биллинга его телефона говорит о невиновности Хазамова. Чилилов также добавил, что на Хазамова во время заключения в СИЗО было оказано давление со стороны силовиков.

По его мнению, новая волна уголовного преследования Магомеда Хазамова связана с тем, что его бывшая жена из-за личной антипатии отказалась от показаний, в которых она подтверждала алиби Хазамова. Хотя, как заметил Чилилов, двоюродный брат Хазамова и сейчас подтверждает его алиби.

«Бывшая жена, пока Магомед находился под следствием, занималась мошенничеством […] Суд приговорил ее к 8,5 годам заключения. После (освобождения) из СИЗО Магомед (Хазамов) спокойно работал, арендовал помещение под кафе, их дети находились с ним. (Его бывшая жена) сидела. Он пытался всячески ей помочь, но затем развелся с ней. И для неё, я думаю, это мотив оговорить бывшего мужа», - пояснил Чилилов.

Кроме того, силовики, по мнению Чилилова, сфальсифицировали другое уголовное дело против Хазамова, чтобы свободно возобновить преследование по делу об убийстве Камалова. Полтора года назад силовики пришли домой к Магомеду Хазамову в масках с обыском и подкинули, по утверждению Чилилова, оружие. «Якобы всё это нашли под умывальником. Его судили, три года и один месяц дали […] Обвинение в убийстве Хаджимурада Камалова возобновили, пока Хазамов находился в колонии в Омске […] Он находился в тюрьме уже год с лишним, должен был выходить по УДО, и в это время пошла вторая волна (расследования). Совершенно другая новая группа стала заниматься (делом). Официальную (версию) объявили, что (Хазамов) первый стрелял, потом другой и так далее. Единственный свидетель у них - бывшая жена (Хазамова)», - пояснил Чилилов.

Магомеда Хазамова задерживали по подозрению в убийстве Камалова в 2015 году. 14 апреля 2018 года во время обыска в доме Хазамова были найдены патроны, гранаты, взрыватели и наркотические вещества, что стало основанием для осуждения на три года и месяц. Приговор Хазамову был вынесен 11 декабря 2018 года, он не признал своей вины. По словам защиты, от Хазамова требовали дать показания против людей, которые могут быть причастны к убийству Камалова. Хазамов также заявлял, что после задержания его пытали.

По его утверждению, бывшая супруга Хазамова дает показания против него из-за того, что он развелся с ней, а также потому, что она пошла на сделку со следствием. «Как только (бывшую супругу Хазамова) выпустили, она с полицейским пришла и забрала детей из дома, и увезла их. Она идёт по программе защиты свидетеля, не знает никто, где она», - заявил Чилилов.

По словам Чилилова, ни он, ни потерпевшая сторона в лице Магди Камалова, не считает Магомеда Хазамова и других фигурантов причастными к делу. «Я думаю, что и Шамиль Исаев не причастен […] Думаю, что даже критика Камаловым в его адрес не могла служить причиной для заказа и организации убийства его со стороны Исаева. К тому же, двое из троих якобы участников убийства - Хазамов и Абигасанов - не ладили друг с другом и не могли быть сообщниками. У них самих, у Хазамова с Исаевыми нормальных отношений не было, чтобы он им такое заказал», - заключил Чилилов.

Брат убитого журналиста, учредитель "Черновика" Магди Камалов связывал преследование Хазамова с ситуацией в его семье. "Его бывшая жена получила 8,5 лет за мошенничество и соучастие в покушении на убийство. Хазамов не отдаёт ей детей, и в этой ситуации, как мне кажется, она идёт на сделку со следствием. После её показаний против бывшего мужа она получает апелляционное решение о том, что в связи с тем, что у неё трое малолетних детей, она будет отбывать срок по достижению младшим ребенком совершеннолетия. Такую статью суды у нас очень редко применяют", - цитировало слова Камалова издание "Кавказ.Реалии".

Адвокат указал на алиби Хазамова со слов его супруги

Магомед Хазамов провел в СИЗО по обвинению в убийстве Хаджимурада Камалова чуть меньше года, сообщил Хидирнаби Шабанов, который был адвокат Хазамова в 2013-2015 годах.

«Я еще до задержания был его адвокатом. Он был подозреваемым, потом обвиняемым, потом его освободили с формулировкой: «нет необходимости в дальнейшем содержании под стражей». Нас с материалами дела не знакомили, видимо, не было достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд. Формально он оставался обвиняемым, никто его статус не прекращал. А затем Хазамов был арестован и осужден по другому делу», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат.

По его словам, вполне возможно, что следствие вернулось к обвинению Хазамову ввиду того, что кто-то из фигурантов дела поменял показания. «Я слышал, что кто-то поменял показания. Раньше у Хазамова было алиби: супруга его при мне говорила, что он дома был в то время, также как и её брат, и двоюродный брат Хазамова. А что сейчас происходит (по делу) - я не в курсе», - отметил Шабанов.

Хазамов настаивает на своей невиновности

Магомед Хазамов остается обвиняемым по делу об убийстве Хаджимурада Камалова, подтвердил его адвокат Кирилл Скарабевский. По его словам, подтвержденной информации о причинах повторного уголовного преследования Хазамова по делу об убийстве Камалова пока нет.

«Есть предположение, но пока нет подтвержденной информации, что появились какие-то изменившиеся показания. Есть подозрение, что кто-то может оговорить моего подзащитного, скорее всего, (бывшая) жена […] Но с материалами дела еще не ознакомлен», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Скарабевский.

Адвокат отметил, что пока каких-то следственных действий с участием его подзащитного не проводилось. «Планируется, как сказал следователь, какая-то очная ставка. При этом следователи говорят нам, что они уже готовы заканчивать дело», - добавил он.

Скарабевский сообщил, что встречался с Хазамовым, который содержится в одном из московских СИЗО. «Я недавно приступил к делу. Дело ведет Центральный аппарат СКР. Система допуска защитников в центральном аппарате очень сложная, она отличается от той системы, к которой мы привыкли - что достаточно ордер предъявить и вступить в дело. Стараются как можно дольше адвокатов не допускать. Но мне удалось встретиться с подзащитным. Он вину не признает, никогда не менял свою позицию, указывает на то, что он непричастен. Он мне объяснял, что методы к нему (при первом следствии) очень жесткие применялись, насилие к нему применялось. Несмотря на это, он ни в чем не путался, все время указывал на непричастность. Держится молодцом, очень крепкий парень», - подчеркнул Скарабевский.

Родственник Хамазова подтверждает его алиби

Двоюродный брат Магомеда Абакар Хазамов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» алиби родственника.

«Я в то время находился дома у Магомеда, в Махачкале. Я живу и жил в Нальчике, но приехал и временно жил у него дома. Я сам занимался автомобилями и их ремонтом. В то время одна из моих машин была испорченная и стояла возле его дома. В (день убийства Хаджимурада Камалова) я находился дома (у Хазамова) […] дома был он, была его жена и дети и по-моему, брат жены тоже тогда проживал там. Я находился в самой большой комнате, игрался с детьми, там же находился Магомед. Жена находилась на кухне. В это время поступил этот звонок. Магомеда передёрнуло, когда ему что-то сказали по телефону. Я подождал, пока он трубку положит, и спросил у него, что случилось, кто звонил. Он мне сказал, что звонил Чилилов и сказал, что убили Хаджимурада Камалова. Я спросил, где убили? – Мол, на выходе из офиса», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Абакар Хазамов.

Абакар Хазамов заявил, что дал полные показания следствию, включая проверку их на полиграфе, и не отказывается от них. «Меня в раз в прошлом году вызывали в Махачкалу. И до этого я проходил допросы и детектор лжи. Не знаю, почему они не принимают это во внимание. Судя по всему, сейчас на Магомеда наговаривает бывшая жена. Не знаю, чего она хочет этим добиться», - посетовал Абакар Хазамов.

Магди Камалов указал на ошибки в расследовании дела об убийстве брата

Учредитель «Черновика», родной брат погибшего Хаджимурада Камалова Магди Камалов заявил, что следствие рассматривало лишь одну версию, отметая все другие. «Именно Шамиля Исаева подозревали в организации убийства, но для ГСУ СК СКФО было ясно, что это тупиковая версия. Следствие не рассматривает ни версию причастности Саида Амирова, ни возврат версии Надиры Исаевой о причастности её бывшего мужа», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Камалова.

Ранее адвокат коллегии "Омаров и Ко" Руслан Омаров, представляющий интересы одного из обвиняемых по делу об убийстве Камалова - Мурада Шуайбова, утверждал, что его подзащитного вынуждают давать показания против «известных в Дагестане людей, в частности против отстраненного от работы мэра Махачкалы Саида Амирова, учредителя газеты "Новое дело" Ахмеда Чилилова, а также депутата Народного собрания Дагестана Шамиля Исаева и замминистра внутренних дел Дагестана Магомеда Магомедова. Ранее следствие рассматривало версия о причастности Надиры Исаевой, ее мужа, отбывающего наказание в колонии строго режима, и, соответственно, боевиков к убийству Камалова, написала газета «Черновик» на своем сайте 16 декабря 2012 года. При этом, как утверждается в материела «Личная трагедия Дагестана», в Интернете был опубликован аудиофайл телефонного разговора между Камаловым и Исаевой, которые спорили о деньгах, которые получило издание в качестве премии за победу в конкурсе.

Причиной возобновления и активизации следствия Магди Камалов счел фактический провал следствия по обвинению Шамиля Исава в совершении каких-то серьезных экономических преступлений. Магди Камалов также указал и на недружественные отношения двух фигурантов дела - Хазамова и Абигасанова - между собой.

«Можно спросить у любого, кто знал их, и будет ясно, что они ненавидели друг друга. Да, каждый из них дружил с Мурадом Шуайбовым (третий фигурант). Но между собой они не общались. А идти на общее дело, на убийство, с человеком, которого ненавидишь, невозможно», - полагает он.

Помимо этого, по мнению Магди Камалова, Исаев боялся и не доверял Абигасанову. Кроме того, по словам Магди Камалова, нет и причин для заказа убийства Камалова Исаевым.

«На что должен был так обозлиться Исаев? Тот мотив, что предполагает следствие, что Хаджимурад Камалов своими публикациями мешал политической карьере Шамиля Исаева, не состоятельна. Я смотрел все публикации и передал их следствию, надеясь, что они внимательно и скрупулёзно ознакомятся с ним, назначат экспертизу. Не было публикаций, порочащих Исаева и мешавших его карьере […] У меня есть вопросы к нему и к другим фигурантам. Но никто из них не участник убийства моего брата», - резюмировал Магди Камалов.

Напомним, что в январе Исаев был приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии. Суд признал его виновным в присвоении 56,4 миллиона рублей. Эти деньги, по данным следствия, были выделены из бюджета на восстановление турбазы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе Дагестана, указано в биографической справке об Исаеве, подготовленной "Кавказским узлом". Новости об уголовном преследовании дагестанских чиновников "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".