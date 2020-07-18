Комментаторы сюжета о закрытой в Грозном клинике призвали сделать анализ на COVID-19 бесплатным

18 июля 2020, 14:24

Помощник мэра Грозного в эфире местного телеканала отчитал директора клиники, в которой, по его словам, выдаются фиктивные справки об отсутствии коронавируса. Комментируя новость, пользователи Instagram призвали отменить в Чечне требование предъявлять такие справки при въезде в республику или сделать их бесплатными.

Как писал "Кавказский узел", из-за распространения коронавируса власти Чечни приняли решение о том, что все прибывающие в республику должны предъявлять справку о том, что они не болеют коронавирусом. На границе Чечни из-за проверки справок и документов образуются длинные очереди. Кроме того, после отмены режима самоизоляции и ограничений на передвижение внутри региона глава республики Рамзан Кадыров поручил проверить на антитела к коронавирусу всех государственных и муниципальных служащих и сотрудников СМИ.

К 18 июля в Чечне зафиксировано 1908 случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Чиновники заявили о выдаче фиктивных справках на COVID-19 в Грозном

Частная клиника в Грозном, где за определенную сумму без каких-либо анализов любой посетитель мог получить справку об отсутствии у него коронавируса, будет закрыта, и ею займутся правоохранители, говорится в сюжете телеканала "Грозный", который был показан в ночных новостях 17 июля, передает корреспондент "Кавказского узла".

Автор сюжета заявил, что выявить нарушение удалось "в ходе контрольной закупки". Пояснения дал помощник первого заместителя мэра Грозного Ибрагим Зайнудинов. По его словам, получить фиктивную справку не составило труда. "Сначала мне сказали, что это (получение справки без сдачи анализов) невозможно, но стоило мне немного настоять на своем, и сотрудница клиники связалась с начальством. Спустя пару минут я заплатил и вышел из медицинского центра со своей справкой", – рассказал Ибрагим Зайнудинов, слова которого приводятся также на сайте ЧГТРК "Грозный".

В сюжете приводится разговор префекта Ленинского района Грозного Арби Тамаева с директором клиники в присутствии офицера полиции. "Вот эти справки, здесь никаких анализов не сделано", – заявил Тамаев, демонстрируя женщине документы. Чиновник отчитывает директора клиники.

"Все в этой республике, начиная от падишаха (так в Чечне называют главу региона Рамзана Кадырова, – прим "Кавказского узла"), вышли против этого коронавируса и стараются уберечь от него республику. […] Сегодня ты больному человеку дашь справку, что он нормальный, выпустишь, а сделает где-то вспышку (коронавируса) и убьет людей. И что из этого выходит? Все, что мы делаем, вся проводимая нами работа зря из-за того, что ты выдашь справку, не проведя никакого анализа и проверки. […] Сейчас же мы твою клинику закрываем, дальше правоохранительные органы проводят свою работу. Больше в твою клинику ни один человек не заходит, я это лично проконтролирую. Ты поняла?" – заключил чиновник.

Директор клиники объяснила свое разрешение выдать справку тем, что недопоняла позвонившую ей лаборантку, решив, что у просивших справку без проведения анализа "есть тесты на руках", показывающие, что человек уже переболел коронавирусом, и в его организме выявлены антитела к этой инфекции. В репортаже также было указано, что из пяти проверенных в Ленинском районе Грозного медицинских клиник серьезные нарушения были выявлены только в одной. Заместитель руководителя главы администрации и правительства Чечни Руслан Алисултанов также подчеркнул, что продажа медицинских справок без проведения тестирования влечет за собой "определенную ответственность".

Выдача справок без проведения тестирования подвергала опасности здоровье всего региона, так как велика вероятность, что даже зараженные граждане получали заветный документ, отмечается в сообщении на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, где также опубликован этот сюжет. "Директор клиники […] свою вину не признает. От обвинений в продаже липовых справок отказывается. Сейчас медицинский центр опечатали, правоохранителям предстоит разобраться, сколько людей уже успели получить фальшивые справки. Работа по выявлению подобной незаконной деятельности в регионе будет продолжена", – сказано в сообщении.

Закрытая медклиника в Грозном работала с конца 2014 года, сообщил источник в Минюсте Чечни. "Каких-либо серьезных претензий к работе компании до последнего времени не было", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пользователи Instagram призвали сделать бесплатной сдачу анализа на коронавирус

Сюжет на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram о закрытии клиники, выдававшей фиктивные справки, вызвал неоднозначную реакцию у комментаторов. Наряду с возмущением по поводу незаконной торговли справками пользователи соцсети призвали отменить в Чечне требование предъявлять справку об отсутствии коронавируса при въезде в республику или сделать их бесплатными. Всего за 15 часов пост о закрытии клиники в Грозном на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram собрал 111 тысяч просмотров и 444 комментария.

"Поставьте на границах лаборатории для проверки людей на месте и пропускайте, если здоров, а, если нет, лечите. А здесь торговля идёт, базар", – высказывает мнение tamara.masigova.

"Ужас просто, проблему создали с этими справками. Зачем они нужны? Что они решают? Человек со справкой или без справки может заболеть", – считает aigul_shamanova.

"Эти справки – пустая трата времени и денег. Например, я сегодня заразился, завтра пошел сдал анализы, ответ будет отрицательный, возьму свою справку и буду смело ходить, заражая других. Второй вариант – сегодня сдал анализы, ответ отрицательный, взял свою справку, но завтра я заразился и опять-таки хожу и заражаю других. Эти проблемы с границами и эти справки направлены лишь на то, чтобы усугубить положение простого люда и вытягивать из них последнее", – согласен colombian_cartel_95.

Ранее жители Чечни сообщали, что справки об отсутствии вируса в республике стоят от 3 тысяч рублей и выше. Согласно информации сайта "Тест на коронавирус", стоимость анализов на COVID-19 и антитела к коронавирусу в Грозном варьируется от 830 рублей до 5 тысяч рублей.

"И вообще почему эти справки платные, на них деньги решили сделать?" – задается вопросом ___zamira94__ , добавляя далее: "В других регионах и не требуют, так как смысла нету". "Нигде справок не требуют, кроме Грозного", – подтверждает k_tochieva1. "Цирк устроили. Никому ненужные, бесполезные справки. Имитация бурной деятельности и все", – считает faceless.traveler.

"Интересно, а если у людей нет денег на эти дорогостоящие справки? Что делать?! После трёхмесячного карантина люди не так богаты, чтобы выкидывать деньги на эти бессмысленные бумажки!" – отмечает goryanka__ya. "Дабы не усугублять положение простого люда отмените справки, и всё", – предлагает __zara__h.

Часть комментаторов увидели в сюжете продолжение практики публичных унижений, которая существует в Чечне. "А почему так грубо он с ней говорит, что за манеры и наезды? Его дело зафиксировать письменно факт нарушения. Никто не давал права наезжать, есть наказание законом за нарушение, но границу человечности не позволительно переходить", – пишет, в частности, margo_paris_. "Как у вас разговаривают с женщинами – неуважение, беспредел", – оставила комментарий lolais23.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".