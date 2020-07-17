Водители пожаловались на очереди на границе Чечни и Ингушетии

17 июля 2020, 02:27

После того как власти Чечни запретили въезд в республику для жителей других регионов из-за угрозы распространения коронавируса, на границе с Ингушетией образовались очереди из машин. Силовики проверяют документы и разрешают проехать в Чечню только тем, кто имеет прописку в республике и медицинскую справку, жители других регионов могут пересечь ее территорию только транзитом, сообщили водители.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля в рамках отмены ограничений из-за коронавируса возобновилось автобусное сообщение между Грозным и 22 городами России. Водители из соседних республик пожаловались на длинные очереди, которые образуются на границе Чечни из-за проверки справок и документов. Вечером 14 июля руководитель республиканского управления ГИБДД Идрис Черхигов сообщил, что въезд в Чечню для жителей других регионов временно запрещен из-за угрозы распространения коронавируса.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Документы проверяются только на чеченском стационарном посту на въезде в республику, со стороны Ингушетии пост отсутствует, передал корреспондент "Кавказского узла". 16 июля в пяти километрах от границы с Чечней дежурили сотрудники ингушского ДПС. За 50 минут, которые провел корреспондент "Кавказского узла" на посту, в сторону Чечни проехало около 10 легковых машины и пять грузовых фур, со стороны Чечни в Ингушетию проехали три грузовые фуры и два легковых автомобиля. Силовики пересекают границу беспрепятственно.

На стационарном посту, по данным на 13.00 мск 16 июля, на въезде в Чечню из Ингушетии наблюдалось скопление около 20 легковых автомобилей, при выезде из Чечни очередей не было. Дополнение "Кавказского узла" от 11.30 мск 17.07.2020: очереди образовались при выезде из Чечни, при въезде в Чечню со стороны Ингушетии очередей не было.

Сотрудник ГИБДД ДПС, дежуривший на стационарном посту "Кавказ-1" при въезде в Чечню из Ингушетии, был без маски и перчаток. Корреспондент "Кавказского узла" попытался проехать в Чечню, но полицейский потребовал развернуть машину. "В Грозный нельзя, граница закрыта, разворачивай", - сказал силовик.

При этом полицейский пропустил на территорию Чечни водителя автомобиля, который представил медицинскую справку.

Главным условием при пересечении границы Чечни с соседними регионами с 3 июля являлось наличие справок об отсутствии заболевания коронавирусом или наличии антител, подтверждающих, что человек уже переболел этой болезнью. Также обязательной является местная прописка, сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Водители рассказали, что в Чечню пропускают автомобили, которые следуют транзитом до Дагестана при наличии пропуска, с 14 июля также ограничен выезд жителей Чечни, имеющих постоянную регистрацию на территории республики.

45-летний житель Чечни Саид рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что проживает в селе на границе с Ингушетией и работает в Сунже. По его словам, ему с трудом удалось выехать из Чечни. "В Грозный не пускают (из Ингушетии), только транзит. Мне повезло - у меня прописка в Саратове. Выпустили, так как я сказал что "еду домой (в Саратов)", - рассказал Саид.

Он также сказал, что четыре дня назад перебрался в Ингушетию и живет на работе. "Оборудовал себе диван прямо на рабочем месте, кондиционер есть. Семья осталась в Чечне. Если прописка в другом регионе, в Чечню не пускают, хоть со справкой, хоть без. Если прописка в Чечне, то со справкой тебя пустят", - рассказал Саид.

36-летний предприниматель Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что для получения пропуска на проезд через Чечню в Дагестан нужны права и техспаспорт. "Если едешь не в Дагестан, просто разворачивают. С той стороны (со стороны Чечни) пробка большая, час, иногда два люди ждут. С этой стороны (со стороны Ингушетии) пробка меньше - больше 20 минут не стоишь", - рассказал он.

Магомед отметил, что ограничения коснулись главным образом жителей Чечни. "Если прописка чеченская, то справку делаешь об отсутствии вируса и можешь заехать туда. А выехать уже не получится. У меня прописка не местная, транзитом езжу в Дагестан", - пояснил он.

Таксист на посту в Ингушетии рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ожидает пассажиров с территории Чечни. "Если прописка не местная, то выехать смогут. Вот если нет, то (возникнут) проблемы", - сказал он.

Справки об отсутствии вируса в Ингушетии стоят от 500 рублей, по 1500 рублей - в случае если человек переболел, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель. По его словам, в Чечне справки стоят подороже - 3000 тысячи и выше.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июля водители отметили снижение напряженности при пересечении границы Дагестана с Чечней. Они рассказали, что жители Дагестана ездят в Чечню на рейсовых автобусах, таксисты соглашаются везти людей только до границы, где жители других регионов должны предъявить справку о том, что они не болеют коронавирусом. В последние дни полицейские уже не требуют у всех пассажиров такие справки.