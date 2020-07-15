Чечня закрыла границы для жителей других регионов

15 июля 2020, 09:16

Въезд в Чечню для жителей других регионов временно запрещен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил вечером 14 июля руководитель республиканского управления ГИБДД.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля в рамках отмены ограничений из-за коронавируса возобновилось автобусное сообщение между Грозным и 22 городами России. Вопреки заявлениям властей, справка о здоровье не гарантирует возможности въехать в Чечню, заявили местные жители. Водители из соседних республик пожаловались на длинные очереди, которые образуются на границе Чечни из-за проверки справок и документов.

Оперштаб в Чечне принял решение временно запретить гостям и туристам въезд на территорию республики, сообщил поздно вечером 14 июля в Instagram начальник регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов.

"Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан. Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание", - написал он.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

До ужесточения запрета жители соседних республик могли въезжать в Чечню

После возобновления междугородных рейсов из Грозного водителю и пассажирам приходится стоять в пробках на въезде в республику, пожаловался 8 июля водитель, работающий на рейсе Махачкала - Грозный. "Приходится стоять час, иногда меньше", - сказал "Кавказскому узлу" водитель. По его словам, на посту у него несколько раз просили показать справку о том, что он не болеет коронавирусной инфекцией.

Житель Кабардино-Балкарии, который 8 июля возвращался домой, не ожидал такой пробки на въезде в Чечню. "Мы ездили на море. Когда выезжали, все было нормально. Сейчас же каждую машину тщательно и нудно проверяют. На каждую машину уходит по 15 минут", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

В пробке вынуждены стоять и сами жители Чечни. В частности, один из них рассказал, что ездил из Грозного в Хасавюрт всего на час, но в пробке провел больше времени, чем в Хасавюрте.

С 5 апреля в Чечне свободное перемещение через границу республики было разрешено только для транзитного транспорта и поставщиков продуктов питания, медикаментов и других товаров. Выезд и въезд на территорию Чечни допускался только в определенных случаях: например, для проведения медицинской операции. При этом все вернувшиеся в обязательном порядке должны были помещаться на двухнедельный домашний карантин. 30 июня двухнедельный карантин был полностью отменен для тех, кто имеет справку об отсутствии коронавируса, и заменен на трехдневный для всех остальных.

Власти региона имеют право вводить ограничения на передвижение по территории, где объявлен режим повышенной готовности, подтвердила в июле адвокат Надежда Ермолаева.

Однако при введении ограничений есть ряд исключений, указала она. "Например, исходя из постановления правительства, а также из актов министерства юстиции, не могут быть ограничены передвижения военнослужащих, медицинских работников, адвокатов, и в любом случае те меры, которые принимаются региональными властями, не могут быть произвольными. Они должны соответствовать требованиям закона. Соответственно они должны быть четко прописаны в региональном законодательстве. Также транзитное передвижение по региону не имеет права ограничивать никто", - сказала адвокат "Кавказскому узлу".

Отметим, что в конце июня курорты "Ведучи", "Кезеной-Ам" и "Серноводск-Кавказский" открылись в Чечне в рамках третьего этапа снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители сочли это нецелесообразным на фоне действующих ограничений на въезд и выезд из республики.

Сотрудник оздоровительного курорта "Серноводск-Кавказский" констатировал тогда, что отдыхающих на базе пока нет. "В прежнее время к нам на отдых и лечение приезжали и из соседних республик, и из стран СНГ. В этом году коронавирус внес свои коррективы, рассчитывать на приезд туристов из других мест пока не приходится", - сказал он "Кавказскому узлу".

Водитель из Ингушетии рассказал о двухчасовом лимите на транзит в Чечне

Житель Ингушетии Мухаммад Киев, который часто ездит по делам в Дагестан и Чечню, 14 июля также посетовал на очереди на границе Чечни.

"Когда едешь со стороны Ингушетии, попадаешь в автомобильную пробку: на двухполосной дороге машины стоят в три ряда, от получаса до трех часов... В основном эта очередь создается из-за бесконечного количества грузовиков. Подходит твоя очередь - подходишь к пэпээснику, который сидит на стуле без маски и перчаток, он один выписывает пропуск. В пропуске указаны фамилия, имя [водителя], марка машины, номер. Спрашивают, куда и сколько человек [едут], фактическое время въезда, дают два часа на транзит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Затем, по словам Мухаммада Киева, приходится стоять в очереди водителей. "То есть люди стоят на выписку пропусков, все толпятся, никто не соблюдает дистанцию, антисептиков нет, масок нет. Берешь бумажку, а на выезде из Чечни на посту Герзель (Дагестан) этот пропуск забирают... Там я стоял 2 часа 35 минут. Тоже в три ряда машины, фуры, они греются, потому что надо продвигаться по 5-6 метров полтора километра... Там тоже сидит коп на стуле и выписывает пропуски. Он один. На выезде из Чечни в Ингушетию опять же ты пропуск сдаешь. Если не уложился в два часа, то могут оштрафовать", - рассказал водитель.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".