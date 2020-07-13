Сотрудники полиции на совещании с руководителями служб и подразделений ОМВДСкриншот сообщеня INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CCj-LjvlAgV/

13 июля 2020, 11:07

Чеченский силовик приравнял курильщиков к террористам

Жителей Чечни, курящих сигареты, следует привлекать к общественным работам, объявил руководитель одного из райотделов полиции. Сравнив курильщиков с наркоманами и террористами, он пригрозил им публичным порицанием и принудительной уборкой мечетей.

Видеоролик, смонтированный из кадров с совещания в одном из районных ОМВД, опубликован сегодня в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95", насчитывающем 69,2 тысячи подписчиков. На видео показан офицер полиции, сидящий в кабинете напротив слушающих его сотрудников.

"Начальник отдела МВД России [...] провёл совещание с руководителями служб и подразделений ОМВД... На совещании подчеркнул, что для дальнейшего достижения целей и задач, стоящих перед нами, необходимо повысить эффективность проводимой работы в оперативно-служебной деятельности всех служб и подразделений, прилагать максимум усилий, продолжая проводить работы по таким направлениям, как борьба с терроризмом, экстремизмом, наркопреступностью и преступлениями коррупционной направленности. Также отметил, что усилия сотрудников полиции должны быть нацелены на укрепление общественного порядка и безопасности граждан", - говорится в аннотации к видео.

В ролике на видеоряд наложена запись голоса мужчины, говорящего по-чеченски. "Надо говорить молодежи, что такое терроризм, наркомания. Взрослые, молодые, что с сигаретами ходят… Этих людей надо жестко наказывать, заставлять мечети чистить, медресе. Если приличия уходят, воспитанность уходит, из него получается наркоман, террорист получается… С сегодняшнего дня, если на то будет воля Всевышнего, это не имеющее приличий существо будем показывать. Еще одно. Того, кто выкладывает в Интернет записи того, чего не видел, их надо привести и показать: «Где ты (это) видел? Где ты (это) слышал?». [...] Раз наш падишах (Рамзан Кадыров. – Прим. "Кавказского узла") доверил нам район, мы его будем охранять", - говорит мужчина, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

За семь часов с момента публикации видео набрало 9,6 тысячи просмотров, под ним размещено девять комментариев. Их авторы выразили поддержку полицейским. "Если бы не вы, оберегающие подрастающую молодежь, давно уже какое-нибудь ЧП бы сделали. Ахмат - сила. Аллаху акбар", - написал, в частности, пользователь dadi___yo1, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в январе силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети, а один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами"

В марте глава Курчалоевского отдела полиции Рустам Агуев, отчитавший задержанных за употребление алкоголя и психотропных веществ, также назвал их "террористами". Часть пользователей соцсети тогда присоединилась к осуждению задержанных.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Силовики отчитали жителя Чечни за распространение фейка", "Кавказоведы призвали пересмотреть свадебную традицию остановки кортежей", "Силовики в Чечне публично отчитали задержанных за употребление алкоголя".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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