Жители хутора в Волгоградской области эвакуированы из-за пожара

08 июля 2020, 19:06

Пожарные тушат огонь в городе Михайловка, Иловлинском и Ольховском районах. Эвакуированы жители хутора Княженский-2, где горят один жилой дом и 14 построек. Власти начали разворачивать пункты временного размещения для погорельцев.

По данным МЧС, информация о пожарах в районе населенного пункта Княженский-2 в города Михайловка, а также в Иловлинском и Ольховском районах поступила спасателям сегодня.

В Михайловке загорелось поле с пшеницей, огонь распространился на лесные насаждения. Жители населенного пункта Княженский-2 эвакуированы: 12 человек, в том числе двое детей, размещены в Арчединской СОШ, остальные - у родственников. По данным на 18.00 мск, в населенном пункте горят 15 строений - один жилой дом и 14 построек. Площадь пожара составляет свыше 80 га, его тушат 56 человек, задействованы 19 единиц техники. "Существует угроза перехода огня на населенный пункт Ягодное", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Ольховском районе возле населенного пункта Липовка загорелся лесной массив на площади более 40 га. На месте работают 37 человек и 10 единиц техники. Для тушения пожаров из Ростова-на-Дону вылетел вертолет МИ-8 МЧС России, запланирован вылет самолета ИЛ-76 из Москвы, проинформировали в МЧС.

Информации о пожаре в Иловлинском районе на сайте МЧС к 19.00 мск нет.

"Случаи возгорания сегодня зафиксированы в Иловлинском и Ольховском районах, а также городском округе - город Михайловка", - сказано в сообщении на сайте администрации Волгоградской области.

Власти Михайловского района разворачивают пункты временного размещения для людей, лишившихся жилья в результате пожара, пишет со ссылкой на пресс-службу областной администрации "Интерфакс".