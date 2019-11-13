13 ноября 2019, 10:20
Жильцы четырехэтажки в Волгограде были эвакуированы из-за пожара
Около 50 человек были эвакуированы сегодня во время пожара в жилом доме в центре Волгограда. Погибших и пострадавших нет, сообщили спасатели.
Сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома на проспекте Ленина в Центральном районе Волгограда поступило спасателям сегодня утром.
Пожарные эвакуировали из квартир дома около 50 человек, сообщает ИА «Высота 102».
Пожар был потушен в течение получаса, по данным МЧС, погибших и пострадавших нет, информирует издание.
По словам очевидцев, для эвакуации жильцов с четвертого этажа пожарные использовали автолестницу. Комната в квартире на четвертом этаже в результате пожара выгорела полностью, уточняет "НовостиВолгограда.ру".
"120 жильцов общежития в Волгоградской области эвакуированы из-за пожара", "Жильцов пятиэтажки в Волгоградской области эвакуировали из-за пожара", "Жильцы многоэтажки в Волгограде пострадали при пожаре".
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