Жильцов многоэтажки в Камышине эвакуировали из-за поджога

16 декабря 2019, 12:06

Спасатели эвакуировали 78 человек из десятиэтажного дома в Камышине. Разыскивается предполагаемый поджигатель, запечатленный камерой видеонаблюдения, сообщило МВД Волгоградской области.

Пожар произошел около 2 часов 40 минут (1:40 мск), пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенные путем поджога", которая предусматривает до пяти лет заключения, говорится в публикации на сайте областного МВД.

"В подъезде 10-этажного дома горело имущество на четырех лестничных пролетах: цветочные горшки, выключатели электроосвещения, ливневая пластиковая труба с подвала по шестой этаж", - процитировала сообщение полиции "Высота 102".

На сайте управления Следкома по Волгоградской области к 12.05 мск 16 декабря не появилось информации о возбуждении дела о поджоге.

Ранее "Кавказский узел" писал, что глава Управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев обвинен по делу о попытке поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. 26 ноября 2019 года суд вынес очередное решение о продлении Музраеву ареста. За попыткой поджога дома Андрея Бочарова могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.