Племянница жителя аула Псыж опознала его среди задержанных

06 июля 2020, 04:13

Жительница Карачаево-Черкесии Инна Мусаева заявила, что на обнародованных спецслужбами кадрах задержания узнала своего дядю и еще нескольких жителей аула Псыж. Задержанных обвинили в экстремизме, и, по сведениям Мусаевой, на них оказывалось физическое давление.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июня десятки жительниц аула Псыж в Карачаево-Черкесии собрались у здания Центра по противодействию экстремизму в Черкесске и потребовали объяснить, где находятся их задержанные родственники. Ранее после обысков в ауле были задержаны не менее девяти человек. Их близкие заявили, что двум из задержанных силовики подбросили оружие, остальным – экстремистскую литературу, а также предположили, что обыски произошли после полемики местных жителей с имамом.

По словам родственника одного из задержанных в конце июня жителей аула Псыж, под стражу в СИЗО до конца августа помещены Азерт Темиров и местный житель по фамилии Хибиртов. Еще двое - Рустам Шхагошев и его троюродный брат Одиссей Шхагошев - отпущены под домашний арест, сообщил он на правах анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее племянница Рустама Шхагошева Инна Мусаева сообщила, что еще один задержанный, Аслан Куржев, был отпущен под подписку домой, так как у него был диагностирован коронавирус.

Племянница Рустама Шхагошева Инна Мусаева заявила, что имеются сведения о применении физического давления к задержанным.

"Их током били. После тока избивали физически трое суток. Каждый из задержанных думал, что он там один находится. Они не знали, что их группой забрали. К нашему заходили и говорили, что его сдал Одиссей Шхагошев [...] Как будто наш Рустам притеснял имама, и что как будто стуканул Одиссей. К Одиссею заходят, говорят то же самое, что стуканул Рустам. Вот так вот их лбом сталкивали, чтобы они признались. А в чем признаваться? Не в чем", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, имеются какие-то записи разговоров задержанных, переписки, но их содержание неизвестно. При этом, по словам Мусаевой, дядя признался, что на голосовой записи действительно говорит он.

"Больше он ничего не признавал, больше не в чем было. Ничего не было, в чем им можно было признаваться", - заявила Мусаева.

Она сообщила, что на кадрах задержания, обнародованных спецслужбами, рапортовавшими о задержании жителей Карачаево-Черкесии, которые, по версии силовиков, призывали к созданию халифата на Северном Кавказе, она узнала своего дядю, а также Хибиртова и Темирова.

Федеральная служба безопасности сообщила 3 июля о задержании в Карачаево-Черкесии пяти жителей, которые, по версии силовиков, призывали к созданию халифата на Северном Кавказе, а также хранили оружие и запрещенную литературу. В тот же день суд заключил двоих задержанных под стражу, двоих поместил под домашний арест.

По словам одного из общественных деятелей Карачаево-Черкесии, пожелавшего остаться неназванным, конфликт между мусульманской молодежью и имамом одной из местных мечетей - всего их там три - давний, но за рамки приличий не выходил.

"Верующая молодежь имама никак не воспринимает. У них уже этот конфликт идет много лет. Что касается именно этой истории [...], как говорят родственники задержанных, вся их проблема была в том, что они делали замечания имаму. Кроме того, они прошлись по магазинам местным с требованием, чтобы они перестали продавать алкоголь", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями адвокатов задержанных, а также представителей спецслужб относительно сведений, изложенных Инной Мусаевой.