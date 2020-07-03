Четверо задержанных по делу об экстремизме арестованы в Черкесске

03 июля 2020, 14:04

Черкесский горсуд постановил заключить под стражу двух жителей Карачаево-Черкесии, задержанных по подозрению в причастности к экстремистской организации. Еще двое подозреваемых помещены под домашний арест.

Как сообщал "Кавказский узел", Федеральная служба безопасности сообщила сегодня о задержании в Карачаево-Черкесии пятерых жителей, которые, по версии силовиков, призывали к созданию халифата на Северном Кавказе, а также хранили оружие и запрещенную литературу.

Черкесский городской суд принял решение об аресте четверых задержанных. Двое из них заключены под стражу, еще двое помещены под домашний арест, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на Черкесский горсуд.

"Мера пресечения в отношении всех четверых установлена по 29 августа включительно", – процитировал сегодня "Интерфакс" помощника председателя суда Руфину Хубиеву. О пятом задержанном она не сообщила.

Напомним, что дело расследуется по части 1 и части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", предусматривает до 10 лет лишения свободы).

Комментариев со стороны задержанных или их представителей относительно заявления суда не поступало.