Родственники задержанных жителей аула Псыж рассказали об их конфликте с властями

30 июня 2020, 08:07

Близкие задержанных жителей аула Псыж предположили, что причиной обысков в их домах стал конфликт с местными властями. Жители были арестованы после полемики с имамом, рассказала сестра одного из задержанных.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июня десятки жительниц аула Псыж в Карачаево-Черкесии собрались у здания Центра по противодействию экстремизму в Черкесске и потребовали объяснить где находятся их задержанные родственники. Ранее после обысков в ауле были задержаны не менее девяти человек. Их близкие заявили, что двум из задержанных силовики подбросили оружие, остальным – экстремистскую литературу, сообщила 26 июня "Новая газета".

Родственники задержанных жителей Абазинского района предположили, что обыски в ауле Псыж, в котором компактно проживают абазины, могли пройти после полемики местных жителей с имамом.

Абазины – малочисленный коренной народ Северного Кавказа, компактно проживающий в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, а также за пределами России - в Турции, Египте, Иордании, Сирии, говорится в справочном материале "Кавказского узла" об абазинах.

Инна Мусаева, племянница одного из числа задержанных Рустама Шхагошева, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с ним после обысков в домах задержаны Одиссей Шхагошев (троюродный брат Рустама Шхагошева), Азрет Темиров и местный житель Хибиртов. У Аслана Куржева, как и у Темирова, при обыске было найдено оружие. "Рустам Шхагошев – мой родной дядя, брат моей мамы. Он 1981 года рождения. 25 июня произошло. <...> Но у Аслана была температура. Ему сделали экспресс-анализ. Оказалось — коронавирус. Его отпустили под подписку домой. <...> Увезли и троюродного брата Рустама Одиссея Шхагошева. Есть еще четверо задержанных, но их имен и фамилий я не знаю. Всего задержали вначале девять человек. Куржева отпустили, в итоге осталось в полиции восемь человек", – рассказала Инна Мусаева.

Близкие задержанных рассказали подробности происшествия

Правоохранители до сих не объяснили за что задержаны родственники, но пообещали освободить большую часть задержанных 30 июня, добавила она. "Никто ничего не объясняет, говорят, что якобы идет как групповой терроризм. Мы подходим к шестому отделу, нам говорят, езжайте домой, все хорошо, никто никого не пытает, их отпустят. Каждый день нас кормят завтраками. Например, сегодня должен был быть какой-то суд в 11.20, но мы подходим, нам говорят, что сегодня никакого суда не будет, а завтра в 17.45. Подходите, их всех отпустят из следственного изолятора, а куда их отпустят никто ничего конкретно не говорит. Мы не в курсе, что происходит, где они", – посетовала племянница задержанного.

По ее мнению, основанием для преследования родственника и других жителей Псыжа мог послужить конфликт с местным имамом. "На них поступила жалоба, от кого мы не знаем. Жалоба поступила в том плане, что они притесняют местного имама. В течение двух месяцев за ними следили. Их задержали по разговорам и перепискам. Мы не знаем, что там за переписки и разговоры были. В следственном изоляторе работает чей-то родственник, оттуда информация", – пояснила Мусаева.

Ни у одного из задержанных адвокатов по соглашению нет, отметила она. "Адвокатов нет ни у кого, потому что услуги адвоката очень дороги. Средств нет. Например, мой дядя занимался только тем, что официально ухаживал за своим братом инвалидом с детства и свой матерью", – рассказала Мусаева.

Она указала, что в основном задержанные примерно одного возраста – 35-40 лет.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности подтвердил "Кавказскому узлу", что происшествия произошло после полемики части жителей села Псыж с местным эфенди. "Я по ситуации реально вам скажу, дело в том, что произошел небольшой спор, даже не спор, а больше как полемика была с местным эфенди — это назначенный человек, который ритуальную часть осуществляет, ну там похоронить и так далее. Его назначили официальные власти. Если мы возьмем, что такое ислам, то в исламе выбирается как имам наиболее просвещенный человек. У нас же религиозных деятелей общество не выбирает, нам их предлагает, грубо говоря, власть. Если сегодня человек какой-то не захочет с ними контактировать, то он уже попадет в разряд экстремистов, подозрительных людей или еще что-нибудь", – рассказал он.

По мнению жителя, задержанные не были радикалами. "Как только человек начинает трактовать какой-то момент, который по идеологическим [причинам] не нравится, так скажем, контролирующим органам, его начинают причислять к каким-то "фанатикам". А в ответ происходит радикализация исламского общества: люди, которые исповедуют ислам начинают отдалятся – у них нет доверия к власти, нет доверия к системе, они начинают считать, что легче уехать и жить за рубежом и исповедовать ислам, чем жить здесь. Предположение, что человеку, которому спокойно дают исповедовать ислам, вдруг захотелось вести какую-то террористическую деятельность, не имеет под собой никакой основы. Но стоит человеку как-то не совпасть в своих взглядах с официальными имамами, его сразу приписывают к каким-то религиозным фанатикам, экстремистам, сразу начинается что-то вокруг него", – пояснил он.

Местные жители боятся выступать в защиту задержанных из страха, что могут сами стать фигурантами уголовных дел. "Они могут сами пойти по этому пути следующими. <...> С учетом того, что происходит, с теми случаями, которые были прежде, это не просто не возможно, а будет очень опасно для тех людей, которые хотят помочь", – отметил мужчина.

Социолог усомнился в радикальных взглядах жителей аула Псыж

Между тем, старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов отметил, в Абазинском районе серьезных проблем с экстремизмом не было никогда. "Вообще связанных с абазинами таких громких дел по экстремизму или терроризму не было", – сказал он "Кавказскому узлу".

В то же время, в мусульманском сообществе Карачаево-Черкесии, как и по всей России, сложилась своеобразная религиозная ситуация, указал Ярлыкапов. "Среди мусульман по всей России ситуация такова, что многие молодые люди относятся к разным группам салафитов. Причем являясь салафитами, они могут продолжать следовать своему мазхабу, быть ханафитами, например. Это сплошь и рядом встречающаяся ситуация, и я думаю, что абазины не исключение. Я думаю, что здесь случилось такое непонимание со стороны имама. Потому что в целом по стране имамы осведомлены в этом и стараются не раздувать, мол делаете намаз по-ханафитски и хорошо. Особых дискуссий об акыде не разводят и все решается миром. Но здесь, видимо, эта история "выстрелила". Скорее всего, имам не проявил мудрости. <...> Ситуация в принципе такая по всей стране, но нельзя же разрушить всю умму российскую из-за того, что такая ситуация. <...> Главное уметь внутри мусульманского сообщества договариваться. Это одна из самых главных задач, потому что исламское сообщество усложняется и тем людям, которые стоят во главе, особенно имамам, надо идти к мирным решениям", – отметил Ярлыкапов.

В МВД по Карачаево-Черкесии отказались комментировать ситуацию. "Мы ничего не сообщаем. Пока готовим пресс-релиз. Как быстро опубликуем информацию зависит от тог, как быстро даст сведения следователь", – сказал "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы МВД по региону.

Глава Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии муфтий Исмаил Бердиев ничего о полемике в мусульманском сообществе села Псыж не знает. "Если бы там был конфликт, мне бы сообщили. Но у меня информации нет", – сказал он "Кавказскому узлу".