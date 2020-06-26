Жители аула в Карачаево-Черкесии заявили о необоснованном задержании родных

Силовики задержали не менее девяти жителей аула Псыж в Абазинском районе, подкинув им оружие и экстремистскую литературу, утверждают их родные. Они не смогли добиться от руководства силовых структур ответа о местонахождении задержанных.

Не менее девяти человек задержаны после обысков в ауле Псыж, где компактно проживают абазины, сообщили родственники задержанных. Они утверждают, что двум из задержанных силовики подбросили оружие, остальным - экстремистскую литературу, сообщила сегодня "Новая газета".

Абазины – малочисленный коренной народ Северного Кавказа, компактно проживающий в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, а также за пределами России - в Турции, Египте, Иордании, Сирии, говорится в справочном материале "Кавказского узла" об абазинах.

Десятки жительниц аула собрались 25 июня у здания Центра по противодействию экстремизму в Черкесске и потребовали объяснить, где находятся задержанные, однако ответа не получили, говорится в публикации, сделанной в ночь на 26 июня в Instagram-паблике Рolitika09_com.

На видео, которым сопровождается публикация, женщина, открывая дверь с улицы, задает вопросы силовику на проходной. "Просто скажите, они здесь или уже увезли их? То вы говорите, что отпустите, то вы говорите, что уже их нету. Мы - матери, мы должны все знать" - указывает она. Ее поддерживают женщины, стоящие позади. Ответы силовика звучат тихо и неразборчиво, но они явно не устраивают собравшихся.

К 20.29 мск 26 июня эта публикация собрала 1837 "лайков" и 432 комментария. У паблика 14,5 тысячи подписчиков. "Адвокатов не пускают", - написал kapitano90, сославшись на родственников задержанных. На сайте республиканского главка МВД и Управления Следкома по Карачаево-Черкесии к 20.29 мск не появилось информации о задержании жителей аула Псыж.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня в Черкесске около 20 человек вышли на акцию протеста к дому правительства Карачаево-Черкесии, но представители МВД вынудили их разойтись. Они требовали допустить адвокатов к трем жителям Теберды, задержанным примерно 10 днями ранее. Протестующие заявили, что их близкие подверглись пыткам. Участники акции протеста были оштрафованы.