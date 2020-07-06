Болельщики пожаловались на работу транспорта после матча в Грозном

06 июля 2020, 00:47

Грозненский клуб проиграл ЦСКА на стадионе "Ахмат-арена". Болельщики пожаловались на проблемы с автотранспортом и выказали недовольство игрой "Ахмата".

"Кавказский узел" сообщал, что 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса, возобновился чемпионат России по футболу сезона 2019/2020. Грозненский клуб "Ахмат" 19 июня на выезде обыграл "Крылья Советов" со счетом 4:2. В домашнем поединке 26 июня "Ахмат" сыграл вничью с командой "Сочи". Матч 24-го тура РПЛ, прошедший на стадионе "Ахмат-Арена", завершился со счетом 1:1.

Матч между клубами "Ахмат" и ЦСКА состоялся вечером 4 июля. Грозненцы уступили гостям со счетом 0:4. "Матч между командами "Ахмат" и ЦСКА прошел с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором правил. На стадион было допущено всего 3 тысячи человек, что составляет 10 процентов от его вместимости, соблюдалась социальная дистанция, наличие масок для болельщиков было обязательным, у каждого дистанционно измерялась температура", – рассказал "Кавказскому узлу" представитель Минспорта республики.

Позднее время проведения игры (встреча началась в 20.30) создало серьезные проблемы для многих болельщиков.

"Матч начался достаточно поздно, игра закончилась после 22.00, ни автобусов, ни маршруток уже не было на улицах. Добираться домой пришлось на такси, причем цена была заоблачной. Я заплатил 500 рублей таксисту, в то время как билет на матч обошелся мне всего в 100 рублей", – рассказал житель Грозного Ибрагим.

"Контроль был жесткий на стадионе – на входе проверяли температуру, без масок и перчаток не запускали, на трибунах рассаживали поодаль друг от друга. Мне друг дал свой билет, ему в организации выдали, как и другим, чтобы на матче были. Игра поздно завершилась, общественного транспорта уже не было, только такси. А они, пользуясь случаем, по двойному-тройному тарифу возили. Меня таксист согласился довезти до дома за 400 рублей, хотя обычно выходит не больше 200-250", – отметил болельщик Хасан.

"Нас с работы отправили на матч, как правило, каждая организация выкупает какое-то количество билетов. Хорошо, что арендовали "Газель", а то не на чем было бы вернуться домой. Там сотни человек у стадиона не могли уехать, потому что общественный транспорт не ходил ночью", – утверждает работник одного из грозненских предприятий Хамзат.



Фанаты клуба выказали недовольство игрой своей команды.



"Это даже не поражение, а разгром. Проиграть "всухую", да еще с таким счетом, на своем поле, это никуда не годится. Надеюсь, какие-то выводы из этого будут сделаны. Я очень расстроен этой игрой, как, наверное, и многие другие", – сказал фанат "Ахмата" Ислам.



"Я понимаю, что ЦСКА сильный соперник, но наши показали очень слабую игру. Три пропущенных мяча за какие-то пять минут, это же надо умудриться! И все четыре гола случились во втором тайме. Позор, да и только", – прокомментировал игру грозненец Асламбек.