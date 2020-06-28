Болельщики "Ахмата" сообщили о нарушении дистанции при входе и выходе со стадиона

28 июня 2020, 21:55

На матче 24-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Сочи" присутствовали не более трех тысяч болельщиков, на стадионе были соблюдены все меры предосторожности в связи с коронавирусом, заявили в Минспорта Чечни. Болельщики грозненского клуба указали на формальность соблюдения ограничительных мер, сообщив о нарушении дистанции при выходе с "Ахмат Арены".

Как информировал "Кавказский узел", к 28 июня общее количество случаев заражения коронавирусом в Чечне достигло 1694, суточный прирост составил 17 случаев. Число умерших от COVID-19 в республике увеличилось до 22.

19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса, возобновился чемпионат России по футболу сезона 2019/2020. Грозненский клуб "Ахмат" 19 июня на выезде обыграл "Крылья Советов" со счетом 4:2. В домашнем поединке 26 июня "Ахмат" сыграл вничью с командой "Сочи". Матч 24-го тура РПЛ, прошедший на стадионе "Ахмат Арена", завершился со счетом 1:1.

Во время игры "Ахмата" и "Сочи" были обеспечены все необходимые меры безопасности, сообщил "Кавказскому узлу" представитель Минспорта Чечни.

"На стадион, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, были допущены только три тысячи болельщиков, то есть 10 процентов от вместимости стадиона. На трибунах они размещались с соблюдением установленной социальной дистанции, действовал также масочный режим", - сказал он.

Болельщики грозненского клуба подтвердили информацию о жестких мерах контроля на стадионе. При этом, по их словам, часть зрителей не соблюдала масочный режим на трибунах, а социальная дистанция была нарушена из-за толкучки при входе и выходе.

"Маски были обязательны, на входе руки антисептиком брызгали. Работники стадиона предупреждали, что рассаживаться надо так, чтобы была дистанция между сидящими", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Сулейман.

Болельщик Ислам сообщил, что масочный режим действовал уже при входе на стадион, но сам он сидел без маски. "Сотрудники (полиции, - прим. "Кавказского узла"), которые стояли в оцеплении, и работники стадиона тоже были в масках. Рассаживаться надо было в шахматном порядке, чтобы по бокам, спереди и сзади никого не было. Я без маски просидел всю игру, смысла в ней не было, если рядом никого нет", - признался он.

Согласно регламенту проведения футбольных матчей, опубликованном на сайте Российского футбольного союза, рекомендовано проводить тестирование игроков, тренеров не более чем за 24 часа до начала матча, а также через три-четыре дня после проведения игры. Болельщики могут посетить матчи только при разрешении региональных властей. Присутствие фанатов гостевых клубов на матчах исключено, указано на сайте Российской премьер-лиги.

О том, что часть зрителей сняли маски, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" и болельщик по имени Аслан. "Маски были у большинства тех, кто там был, но на трибунах были и те, кто их снял. Между сидящими была дистанция в два-три, а то и больше метров, вероятно, поэтому некоторые решили, что это необязательно. Я где-то половину игры просидел в маске, а потом просто спустил ее на подборок, а на выходе снова вернул на место", - отметил мужчина.

Работник одного из грозненских предприятий Хамзат сообщил о нарушении дистанции при входе и выходе со стадиона.

"Людей было мало. Оказывается, нельзя, чтобы стадионы были заполнены больше чем на 10 процентов. Сидели поодаль друг от друга, чтобы дистанции была. Если честно, не могу взять в толк, зачем рассаживать людей в отдалении друг от друга, ведь входе на стадион и выходе оттуда все толпятся, и никакой дистанции никто не соблюдает", - высказался он.

Мужчина утверждает, что он и несколько его друзей посетили матч, поскольку к этому призвал директор организации, в которой они работают.

Чеченские бюджетники ранее жаловались на добровольно-принудительное посещение "Ахмат Арены" и участие в массовых в субботниках. Так, в марте грозненские бюджетники и студенты жаловались, что чиновники продолжали принуждать их к посещению "Ахмат Арены", несмотря на рекомендацию избегать массовых мероприятий из-за коронавируса. Грозненцев вынуждали посещать матчи "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. По мнению главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, подобная практика является продолжением традиций советских времен.

По словам болельщика "Ахмата" Шамиля, вход на стадион был организован через металлоискатель. При этом он заявил о несоблюдении дистанции уже на подъезде к стадиону.

"На входе и при выходе со стадиона люди хоть и в масках, но стояли группами, а вот на самих трибунах надо было сидеть порознь. Зачем это было сделано, не могу понять, потому как со стадиона все уходили, не соблюдая никакой дистанции между собой. Да и маршрутное такси, в котором мы ехали до центра (Грозного - прим. "Кавказского узла"), была набито, что называется, «под завязку»", - подчеркнул Шамиль.

На формальность соблюдения мер предосторожности указал присутствовавший на матче грозненец по имени Лема.

"Непосредственно на трибунах какие-то меры предосторожности формально соблюдались: дистанция, защитные маски. Когда же все уходили со стадиона, то на это уже никто просто не обращал внимания. Там все чуть ли не в затылок друг другу дышали, кто в масках был, кто без. Люди, как мне кажется, слишком уж расслабились, не думают о возможных последствиях. Вдруг среди болельщиков были ковидные больные, что тогда?" - подчеркнул он.

Символический первый удар по мячу в матче "Ахмат" - "Сочи" сделал министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. "Команды перед началом игры поблагодарили врачей, находящихся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса", - сказано на странице ФК "Ахмат" в Instagram. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Болельщики "Ахмата" сочли результат матча с "Сочи" неудовлетворительным

Вход на стадион был бесплатным, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист молодежного движения "Ахмат" по имени Асламбек.

"Мы ездили на матч на «Газели». На стадион нас запустили бесплатно, были и активисты молодежных организаций из других мест, работники предприятий и просто фанаты. Как я понял, билеты на игру были выкуплены организациями и предприятиями, поэтому зрителям не пришлось платить", - отметил он.

По мнению болельщиков, грозненцы показали неплохую игру, "хотя могли сыграть получше".

"Начали наши хорошо, с гола Глушакова, но вот не смогли удержать счет и дали сочинцам забить ответный гол. Тут больше вратарь сплоховал. Это все случилось в первом тайме. Наши играли довольно-таки хорошо, но могли бы сыграть лучше, мне кажется. Обидно, когда на своем поле либо проигрывают, либо вничью играют", - высказался болельщик клуба Хасан.

"Игра получилась интересной, но все же мы ждали другого результата. Игроков надо было менять не к концу тайма, как наши тренеры сделали, а немного пораньше. Тогда, возможно, счет был бы другим. Игра Глушакова всем понравилась, а вот Понсе наоборот", - заявил другой фанат "Ахмата", представившийся Исламом.

Очередной матч "Ахмата" в рамках РПЛ запланирован на 1 июля. Грозненцы на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". После 24 игр команда занимает 14-е место с 24 очками. ФК "Сочи" имеет в своем активе 28 очков, что позволило команде занять 11-е место в турнирной таблице.

Как сообщалось, 19 июня "Сочи" со счетом 10:1 обыграл ФК "Ростов", весь основной состав которого был помещен на карантин по коронавирусу. "Сочи" покрыл себя несмываемым позором, заявили пользователи Instagram, раскритиковав и руководство Российской премьер-лиги. Пресс-атташе "Сочи" принес извинения за глумление над несовершеннолетними соперниками.

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