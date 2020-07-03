Азербайджанские активисты назвали политической дискриминацией отказ Гасанову в УДО

03 июля 2020, 09:41

Отказ в условно-досрочном освобождении азербайджанского оппозиционера Бабека Гасанова активисты расценили как дискриминацию по политическим мотивам. Защита подала апелляционную жалобу на решение суда.

Как писал "Кавказский узел", главу Наримановского райотделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Бабека Гасанова приговорили к трем годам тюремного заключения по делу о незаконном финансировании ПНФА. 17 мая Бабек Гасанов объявил голодовку, протестуя против давления на него и других заключенных, сообщил его брат Джавид Гасанли. Глава отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов опроверг эту информацию. 1 июля суд отказал Бабеку Гасанову в условно-досрочном освобождении (УДО), объяснив это тем, что тот ранее за нарушение дисциплины был заключен в карцер.

23 июня союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Бабека Гасанова политзаключенным в категории "Члены оппозиционных партий и движений".

Брат Гасанова и защита сочли решение суда об отказе в УДО необоснованным.

"Обращение Бабека была рассмотрено Низаминским районным судом 1 июля в онлайн форме. Бабек находился в колонии. По информации от адвоката, суд отказал Бабеку в освобождении на том основании, что во время содержания в СИЗО он был заключен в карцер. Но это необоснованное решение. На тот момент Бабек был подследственным. После того, как он начал отбывать наказание в колонии, у него не было взысканий и дисциплинарных наказаний", - рассказал Джавид Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Джавад Джавадов подтвердил слова брата оппозиционера. "Помимо всего прочего, исходя из соображений защиты здоровья осужденного в условиях пандемии, целесообразнее выпустить на свободу заключенных, которые отбыли большую часть срока наказания. Тем более, что статья Гасанова не относится к тяжким преступлениям", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Джавадов сообщил, что 2 июля подал апелляционную жалобу на решение суда.

Зампред ПНФА Сеймур Хази усмотрел в решении суда политическую дискриминацию.

"Суды в Азербайджане практикуют освобождение по УДО. Но членам нашей партии в этом отказывают. Я сам отсидел срок полностью. Нашему активисту Фуаду Ахмедли остается всего полтора месяца до завершения срока, не его не выпускают. И вот Бабеку Гасанову отказали в УДО. Это откровенная политическая дискриминация", - заявил Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также счел политической дискриминацией решение об отказе оппозиционеру в УДО.

"С начала пандемии Минюст отрапортовал о досрочном освобождении из тюрем сотен заключенных. Но это решение но коснулось ни одного политзаключенного. Только трое политзаключенных были освобождены распоряжением президента о помиловании лиц в возрасте старше 65 лет. Но суды не освободили ни одного политзаключенного. Это самая настоящая дискриминация по политическим признакам. Активисту Фуаду Ахмедли оставалось всего три месяца до освобождения, но и ему было отказано в УДО", - сказал правозащитник.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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