Следователь потребовал наказания для азербайджанского адвоката Садыговой

17 марта 2020, 12:28

Следователь Генпрокуратуры Азербайджана Орхан Бабаев обратился в Коллегию адвокатов с требованием наказать члена этой структуры Зибейду Садыгову за нарушение правил поведения. Активисты усмотрели в этом цель отстранить Садыгову от защиты фигуранта "Гянджинского дела" и других политических дел.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом, задержав подозреваемого - уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После начались массовые протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек на митинге в Гяндже потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне акции погибли двое полициейских. 28 сентября 2018 года генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов заявил об аресте по событиям в Гяндже 77 человек и объявлении в розыск еще 11. Всего по делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. В январе Россия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого по этому делу Юсифа Садыгова. Ранее в Азербайджан был этапирован Мушвиг Гурбанов, еще один из объявленных в международный розыск по "Гяндженскому делу".

Зибейда Садыгова рассказала, что следователь по особо важным делам следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Орхан Бабаев направил на нее жалобу еще 5 марта, но узнала она об этом только сегодня. По словам Садыговой, обращение следователя связано с ее участием в защите фигуранта "Гянджинского дела" Мушвига Гурбанова.

"20 февраля следователь отклонил мое ходатайство о допросе Гурбанова с моим участием. Следователь счел, что этим ходатайством я ставлю под сомнение деятельность в области защиты адвоката по назначению. Поэтому он еще обратился и в Коллегию адвокатов для наказания меня, сочтя, что я нарушила Положение о правилах поведения адвокатов", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, согласно УПК Азербайджана, следователь не имеет права направлять обращения в Коллегию адвокатов и накладывать на нее обязательства расследовать деятельность защитника. "И вообще нет ничего необычного в том, что адвокат лица, защищающего его по договору, требует допроса обвиняемого с участием защитника", - сказала Садыгова, добавив, что пока разбирательство по ее делу в Коллегии адвокатов не назначено.

В Коллегии адвокатов подтвердили факт того, что к ним поступило обращение от следователя.

Следователь Бабаев оказался недоступным для комментариев.

Координатор Центра против репрессий и пыток, бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров считает абсурдным жалобу следователя на адвоката.

"На самом деле следователь нарушил права адвоката и ее подзащитного, отклонив ходатайство о допросе. Подзащитный имеет право на допрос с участием адвоката по выбору. Цель тут очевидна - отстранить Садыгову от защиты фигурантов "Гянджинского дела" и вообще политических дел. Она же специализируется на правозащитных делах", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает необоснованным жалобу на адвоката.

"Зибейда Садыгова - отважный адвокат, который не боится выходить на политические дела. Она и ее супруг Эльчин Садыгов защищали и защищают многих политзаключенных. Садыгова, в частности, является адвокатом журналиста Афгана Мухтарлы, активистов Фуада Ахмедли, Орхана Бахышлы и др. Теперь, видимо, ее хотят отстранить от защиты, как ранее это сделали с другими известными адвокатами в области правозащиты Шахлой Гумбатовой, Ялчином Имановым, Ирадой Джавадовой, Халидом Багировым и другими", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В июне 2018 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) решил в суде добиться прекращения полномочий Ирады Джавадовой. Правозащитники увидели в этом решении попытку властей избавиться от неугодного адвоката. В ноябре 2017 года КАА прекратила полномочия Ялчина Иманова. Сам он отверг претензии о нарушении закона и адвокатской этики. Комиссар Совета Европы усмотрел в решении месть за огласку информации о нарушениях прав человека. Решение о приостановлении полномочий Халида Багирова было принято 10 декабря 2014 года. Юрист назвал его предвзятым и преследующим цель наказать его за профессиональную деятельность.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".