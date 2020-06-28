Участницы пикетов против голосования в Калаче-на-Дону столкнулись с критикой горожан

28 июня 2020, 04:59

Татьяна Педан и Татьяна Ревва провели одиночные пикеты в Калаче-на-Дону против внесения поправок к Конституции России. Они рассказали про критическое отношение некоторых горожан, которые жаловались в полицию и насмехались над участниками акции.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. Поправки к Конституции России активно рекламируются на улицах Волгограда, жители города готовы принять участие в голосовании, но многие из них не согласны с обнулением президентских сроков и сомневаются в объективности результатов, показал опрос "Кавказского узла". Активистка "Левого фронта" Татьяна Педан и врач Татьяна Ревва провели 24 июня одиночные пикеты в центре Калача-на-Дону, призвав не голосовать за конституционные поправки.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта он был подписан президентом России, 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках к Конституции одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Два одиночных пикета против внесения поправок к Конституции по очереди прошли 27 июня в Калаче-на-Дону с 18.50 до 20.00 по местному времени (17.50 - 19.00 мск). Активистка Татьяна Педан стояла с плакатом «1 июля. Голосование при коронавирусе опасно для жизни», врач Татьяна Ревва вышла с плакатом «Сменяемой должна быть власть, а не Конституция!»

"Я стояла в центре города. Сзади меня было ПТУ. Мужчина с ребенком куда-то позвонил и рассказал по телефону, что мы здесь стоим. Подошли две женщины. Одна - директор учреждения. Сказали, что я стою на территории учебного заведения. Я не стала спорить. Я знаю, что мы не имеем права пикетировать ближе чем 100 метров от учебного заведения. Но, насколько мне известно, здание ПТУ еще недействующее, не принято комиссией. Я перешла на другую сторону дороги и встала там", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Педан.

После этого, по ее словам, "одна бабушка жаловалась полицейскому". "[Сказала], что мы стоим за бойкот, однако он ее проигнорировал. Когда полицейский отъезжал на своей машине, он притормозил, прочитал плакат и поехал дальше. Проезжали также другие полицейские на машине. Никто к нам не подходил, поскольку мы ничего не нарушаем. Но меня разочаровали сами люди. Люди не знают никаких прав, в том числе того, что имеют право стоять с пикетами. Однако были и другие эмоции у прохожих – они кивали в знак согласия", - поделилась она впечатлениями.

По ее мнению, "голосовать при коронавирусе опасно для жизни". "Сотрудники УИКов ходят в защитных балахонах по всему городу, ходят по домам. Приходили сегодня (27 июня) к моей внучке. Зашли две дамы в полном обмундировании. Насколько это законно, когда ходят какие-то люди с закрытыми лицами, в очках и полностью "запечатанные" - я не знаю. Причем их никто не приглашает. Они просто ходят по улице и стучат в каждую дверь. Знакомому мужа предлагали проголосовать. Они ходят без всяких наблюдателей", - рассказала Педан.

По словам Татьяны Реввы, их одиночные пикеты были "в рамках закона". "Имеем право. Но "неравнодушный" гражданин, работник администрации, проходящий мимо со своим ребеночком, решил сообщить о нас в полицию, будто кто-то нарушает закон. Даже прочёл сотрудникам слова с плаката. Потом подошла неравнодушная бабушка и погрозила позвонить в ФСБ. Некоторые граждане реагировали усмешками и фразами: «Сейчас в полицию отвезут». Либо просто: «Ха -ха»... В их глазах читалось: «Что это вообще? Что они делают? Непорядок». Но в основном народ поддерживал, подмигивал, показывал большой палец", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, поддержка и понимание, равно как и гражданская позиция - это важно. По поводу территории, которая, как утверждает руководство ПТУ, принадлежит учебному заведению, Ревва отметила, что недавно здесь "располагались волонтеры, агитирующие за поправки, и у них якобы есть согласование с администрацией". "Им можно агитировать на этой территории, а нам пикетировать на ней нельзя. Двойные стандарты», - резюмировала она.