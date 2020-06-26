Власти Прохладненского района проигнорировали пикеты местных жителей

26 июня 2020, 22:50

В селах Прохладненского района не хватает питьевой воды и не решаются проблемы жильцов аварийных домов, заявили участники одиночных пикетов. Чиновники администрации района не вышли к участникам акции, сообщила блогер Анастасия Емельянова.

Одиночные пикеты, на которых местные жители потребовали обеспечить населенные пункты Прохладненского района питьевой водой, решить проблему аварийного жилья и другие социальные проблемы прошли 25 июня, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" блогер Анастасия Емельянова. По словам активистки, она побывала в селах района и сняла пикетчиков на видео, а сама приняла участие в акции возле здания районной администрации в Прохладном с плакатом «Журавлев (глава местной администрации Прохладненского района, прим. "Кавказского узла"), решай проблемы района». Пикетчики в селах вышли с плакатами «Журавлев, дай нам воды», «Журавлев, мы живем в аварийных домах», рассказала она.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 6 мая подписал закон "О внесении изменений в статью 9 закона Кабардино-Балкарской Республики "О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике", согласно которому в республике снят запрет на проведение митингов и пикетов возле зданий, где располагаются органы власти. Отмена запрета на проведение массовых мероприятий вблизи зданий органов власти является прогрессивным шагом в сторону правового государства. Однако смягчение закона о публичных акциях не будет способствовать росту гражданской активности, считают опрошенные активисты Кабардино-Балкарии.

В поселке Приближний в последние годы в летний сезон возникают проблемы с водоснабжением, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» участница пикета Людмила Зубарева. "Вода в кране с нормальным напором появляется только около 22.00 мск и бывает до 4.00 мск. Все остальное время напор такой слабый, что невозможно зажечь колонку, чтобы помыть посуду, включить стиральную машину, искупать детей – у меня их пятеро", - сказала она. По словам Зубаревой, о проблеме в администрации поселка известно, однако никаких мер чиновники не принимают.

В станице Солдатская нет ни питьевой воды, ни технической для полива огородов, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» местная жительница. Она сказала, что участвовала в одиночном пикете с плакатом «Журавлев, дай воды ветеранам». В поселке есть одинокие 80-летние бабушки, ветераны колхозного труда, которые лишены возможности пользоваться водой, рассказала активистка. "У них иногда не бывает даже кружки воды, пока кто-то из соседей не принесет. Возможности ездить куда-то за водой у ветеранов нет, их положение самое тяжелое", - пояснила она.

По ее словам, в станице живут 5700 человек, водопровод был построен 60 лет назад и за это время трубы сгнили, водонапорные башни разрушаются, но ничего не ремонтируется и не обновляется. "Больницу местную в рамках оптимизации закрыли, нет у нас ни детской, ни спортивной площадки. Построенный в советское время огромный Дом культуры на замке, так было и до карантина", - рассказала местная жительница. По ее словам, молодежь из станицы старается уехать, так как заниматься здесь практически нечем.

С 24 июня в Кабардино-Балкарии были смягчены введенные ранее ограничения из-за эпидемии коронавируса -возобновили работу библиотеки, музеи и салоны красоты, жителям разрешено посещать парки и скверы. Власти рассматривают возможность открытия летних кафе, рынков и ярмарок. Пик эпидемии в республике пройден, заявил главный санврач региона. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жительница поселка Лесной рассказала, что три семьи пенсионеров живут в старых аварийных домах, которые могут рухнуть в любое время. Она сказала, что выходила на пикет с требованием решить вопрос их переселения в новые дома.

Емельянова рассказала, никто из администрации района к пикетчикам не вышел. Через десять минут после того, как активистки вышли на пикет, на место приехали сотрудники полиции, однако вели себя корректно. Постояв с полчаса, участницы пикета ушли.

В селах Прохладненского района имеется ряд социальных проблем, которые не решаются годами и вызывают недовольство граждан, отметила она. "В первую очередь – это водоснабжение сел. Многие села практически живут без воды. И это в условиях распространения коронавируса. Эта проблема системная, она длится годами, ее надо решать", - сказала она. Активистка также указала, что в районе также существует проблема аварийного жилья. "Его, к счастью, в районе не так много, однако проблема есть и ее тоже надо решать", - сказала Емельянова.

"Я в каждом своем видеосюжете призываю руководство района действовать. Люди должны чувствовать, что власть дееспособна, что она о них думает", - считает она.

Комментариями администрации Прохладненского района относительно требований активистов «Кавказский узел» пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Совхозное в Кабардино-Балкарии пожаловались полпреду президента в СКФО Юрию Чайкена. Властей игнорируют жалобы жителей селян на тяжелые условия жизни, безработицу и невозможность взять участки земли в аренду, заявили они.