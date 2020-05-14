Активисты Кабардино-Балкарии поспорили о пользе смягчения закона о публичных акциях

14 мая 2020, 07:53

Отмена запрета на проведение массовых мероприятий вблизи зданий органов власти является прогрессивным шагом в сторону правового государства. Однако смягчение закона о публичных акциях не будет способствовать росту гражданской активности, считают опрошенные активисты Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии вновь разрешили проводить митинги и пикеты возле зданий, в которых располагаются органы власти. Активисты Алик Шашев и Азамат Шорманов проводили пикеты возле здания парламента Кабардино-Балкарии, за что были задержаны силовиками. 13 марта Нальчикский горсуд прекратил в отношении них дела. Адвокат Шашева и Шорманова Муаед Безиров заявил, что запрет массовых мероприятий у зданий органов власти в Кабардино-Балкарии не соответствует Конституции Российской Федерации. 29 апреля парламент республики принял закон "О внесении изменений в статью 9 закона Кабардино-Балкарской Республики "О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике". Позже, 6 мая, его подписал глава региона Казбек Коков.

Конституционный суд России 1 ноября 2019 года признал неправомерным региональный закон о митингах в части запрета на проведение публичных мероприятий возле государственных зданий и ведомств. 11 марта законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 12 марта, вопреки акциям протеста в регионах, за него проголосовали депутаты парламента Кабардино-Балкарии, а также Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья.

Разрешение на проведений акций около зданий, в которых располагаются органы власти, является продвижением к "правовому государству", считает активист Алик Шашев, в отношении которого 13 марта Нальчикский горсуд прекратил дело за пикет у здания парламента. "И то, что Конституционный суд РФ принял такое решение – имеет большое значение. У народа должна быть возможность общаться напрямую с властью, власть обязана общаться с народом. Люди должны иметь возможность предъявлять ей свои претензии. И она должна считаться с ними, учитывать мнения людей", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шашев.

Принятая поправка стабилизирует общественную ситуацию. "Я не думаю, что общественных мероприятий станет больше. Когда есть возможность свободно выражать свое мнение и не быть ограниченным ни в месте проведения, ни в чем другом, это, наоборот, стабилизирует общественную жизнь", – отметил активист.

Такого же мнения придерживается активистка из Прохладного Анастасия Емельянова. "Не знаю, активизирует ли этот факт общественную жизнь, но, по крайней мере, людей на пикетах возле зданий органов власти перестанут задерживать", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Отмена запрета на проведение публичных мероприятий возле зданий органов власти говорит о том, что страна движется в сторону правового государства, считает Емельянова.

С тем, что число активистов на улицах станет больше, согласен и руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов. "В действенность митингов на окраине Нальчика возле заброшенного кинотеатра "Родина" никто не верил. Сами мероприятия оставались незаметными. Отмена указанного запрета дает большой импульс для активизации политической и общественной жизни", – сказал Кучмезов корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно статье 8 федерального закона РФ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации определяют единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места.

По его мнению, в настоящее время политическая активность в республике напрочь отсутствует. Однако, протесты, по его мнению, будут в связи с тем, что сократилась экономическая база, а каких-то действенных шагов со стороны руководства республики по изменению ситуации он не видит.

Отмена запрета на проведение публичных мероприятий в центральной части города не вызовет общественной активности, считает лидер кабардино-балкарских коммунистов Борис Паштов. "Те, кто проводил публичные акции, например мы, так и будем их проводить. Кто не проводил, к сожалению, они также не будут проводить. Но для тех, кто проводил, расширяется поле действия", – сказал Паштов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, принципиальная разница имеется между тем, где публичное мероприятие проходит – в центре города или на окраине. Хотя бы потому, что в центре людей легче собрать, чем на окраине города. "Здесь надо иметь в виду, что не все так просто. Место, которое определено органами власти для проведения публичных мероприятий, таковым и останется. И там достаточно просто направить уведомление в органы власти. А для того чтобы провести публичное мероприятие в центре города, потребуется разрешение, согласительные процедуры. И это будет сложнее", – отметил он.

Паштов считает, что процедура получения разрешения на проведение митинга бюрократизирована. "В законодательстве много моментов, которые до конца не прописаны. Их можно толковать и так, и по-другому. Само законодательство достаточно жесткое. Конституционный суд открыл новые возможности. Другое дело – их реализация", – сказал он.

На удаленность отведенного для митингов места указала также и сотрудница Правозащитного центра "Мемориал" Ольга Бегретова. "Площадь перед кинотеатром "Родина" находится в запущенном состоянии, не приспособлена для публичных мероприятий. Она далека от всех оживленных мест и не соответствует требованию открытости публичного мероприятия", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отведение властями места для митингов вдали от центра города способствует замалчиванию проблем, которые озвучивают активисты. "Цель публичного мероприятия заключается в том, чтобы привлечь внимание к какой-либо проблеме. Но эта цель не будет достигнута, если мероприятие пройдет на окраине города, потому что его участники не донесут до широких народных масс свою проблему. Кто их там услышит? Только те, кто туда целенаправленно приехал. В массе своей люди собираются возле культурно-массовых учреждений в центре города", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Магомед Аламов.