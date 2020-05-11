Власти Кабардино-Балкарии смягчили закон о публичных акциях

11 мая 2020, 04:14

В Кабардино-Балкарии вновь разрешено проводить митинги и пикеты возле зданий, где располагаются органы власти.

Как сообщал "Кавказский узел", Нальчикский горсуд 13 марта прекратил административные дела участников одиночных пикетов у парламента Кабардино-Балкарии Алика Шашева и Азамата Шорманова, задержанных у здания парламента Кабардино-Балкарии. Активисты проводили одиночные пикеты против поправок в Конституцию, и силовики составили на них административный протокол о нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования. Адвокат Шашева и Шорманова Муаед Безиров заявил, что запрет массовых мероприятий у зданий органов власти в Кабардино-Балкарии не соответствует Конституции Российской Федерации.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 6 мая подписал закон "О внесении изменений в статью 9 закона Кабардино-Балкарской Республики "О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике". Ранее, 29 апреля, этот закон принял парламент республики.

Изменения внесены в пункт 5 статьи 9 указанного закона, принятого 12 декабря 2012 года. Согласно этому пункту, публичные мероприятия было запрещено проводить на детских и спортивных площадках, на придомовых территориях, а также на территориях, прилегающих "к объектам, зданиям, занимаемым территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными органами местного самоуправления, государственными и муниципальными органами".

В соответствии с внесенными изменениями из указанного пункта статьи 9 текста закона исключены объекты и здания федеральных и местных органов власти в качестве мест, где нельзя проводить публичные мероприятия. В качестве "запрещенных мест" остались только детские и спортивные площадки и придомовые территории.

По словам руководителя Кабардино-Балкарского регионального отделения партии "Яблоко" Хакима Кучмезова, в ноябре 2019 года он направил от имени регионального отделения официальное письмо на имя главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и председателя парламента Татьяны Егоровой, в котором сослался на постановление Конституционного суда России "По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи закона Республики Коми "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми".

1 ноября 2019 года Конституционный суд потребовал от законодателей Коми исправить региональный закон о митингах. КС признал противоречащими Конституции два положения, которые касаются территориальных ограничений на проведение любых акций, кроме пикетов: "общий" запрет по конкретным адресам и "общий" запрет вокруг зданий органов власти.

"В соответствии с данным постановлением Конституционного Суда РФ, установленные законом субъекта РФ пространственно-территориальные ограничения права на свободу мирных собраний, не предусмотренных федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (часть 2 статьи 8), выходят за пределы законодательных полномочий субъектов РФ и свидетельствует о несоответствии такого запрета Конституции РФ [...] От имени регионального отделения политической партии "Яблоко" я указал, что положения республиканского закона "О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике" не должны противоречить федеральным законам ни формально, ни по существу, а также не должны приводить к снижению содержащихся в федеральных законах гарантий осуществления прав и свобод человека и гражданин", - сказал Кучмезов 10 мая корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он внес предложение о приведении республиканского закона в соответствие с Конституцией Российской Федерации с учётом правовых позиций, выраженных Конституционным судом РФ в указанном постановлении.