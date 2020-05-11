Здание правительства КБР. Фото: iNalchik.ru https://www.flickr.com/photos/132882740@N04/19138957336/

11 мая 2020, 04:14

Власти Кабардино-Балкарии смягчили закон о публичных акциях

В Кабардино-Балкарии вновь разрешено проводить митинги и пикеты возле зданий, где располагаются органы власти.

Как сообщал "Кавказский узел", Нальчикский горсуд 13 марта прекратил административные дела участников одиночных пикетов у парламента Кабардино-Балкарии Алика Шашева и Азамата Шорманова, задержанных у здания парламента Кабардино-Балкарии. Активисты проводили одиночные пикеты против поправок в Конституцию, и силовики составили на них административный протокол о нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования. Адвокат Шашева и Шорманова Муаед Безиров заявил, что запрет массовых мероприятий у зданий органов власти в Кабардино-Балкарии не соответствует Конституции Российской Федерации.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 6 мая подписал закон "О внесении изменений в статью 9 закона Кабардино-Балкарской Республики "О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике". Ранее, 29 апреля, этот закон принял парламент республики.

Изменения внесены в пункт 5 статьи 9 указанного закона, принятого 12 декабря 2012 года. Согласно этому пункту, публичные мероприятия было запрещено проводить на детских и спортивных площадках, на придомовых территориях, а также на территориях, прилегающих "к объектам, зданиям, занимаемым территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными органами местного самоуправления, государственными и муниципальными органами".

В соответствии с внесенными изменениями из указанного пункта статьи 9 текста закона исключены объекты и здания федеральных и местных органов власти в качестве мест, где нельзя проводить публичные мероприятия. В качестве "запрещенных мест" остались только детские и спортивные площадки и придомовые территории.

По словам руководителя Кабардино-Балкарского регионального отделения партии "Яблоко" Хакима Кучмезова, в ноябре 2019 года он направил от имени регионального отделения официальное письмо на имя главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и председателя парламента Татьяны Егоровой, в котором сослался на постановление Конституционного суда России "По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи закона Республики Коми "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми".

1 ноября 2019 года Конституционный суд потребовал от законодателей Коми исправить региональный закон о митингах. КС признал противоречащими Конституции два положения, которые касаются территориальных ограничений на проведение любых акций, кроме пикетов: "общий" запрет по конкретным адресам и "общий" запрет вокруг зданий органов власти.

"В соответствии с данным постановлением Конституционного Суда РФ, установленные законом субъекта РФ пространственно-территориальные ограничения права на свободу мирных собраний, не предусмотренных федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (часть 2 статьи 8), выходят за пределы законодательных полномочий субъектов РФ и свидетельствует о несоответствии такого запрета Конституции РФ [...] От имени регионального отделения политической партии "Яблоко" я указал, что положения республиканского закона "О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике" не должны противоречить федеральным законам ни формально, ни по существу, а также не должны приводить к снижению содержащихся в федеральных законах гарантий осуществления прав и свобод человека и гражданин", - сказал Кучмезов 10 мая корреспонденту "Кавказского узла". 

По его словам, он внес предложение о приведении республиканского закона в соответствие с Конституцией Российской Федерации с учётом правовых позиций, выраженных Конституционным судом РФ в указанном постановлении.

Примечание:

"Пикетчики в Волгограде потребовали провести референдум по поправкам в Конституцию", "Участники акции памяти Немцова в Волгограде раскритиковали поправки в Конституцию", "Ростовчане проигнорировали пикет против поправок в Конституцию".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 мая 2020, 08:03

11 мая 2020, 07:07

11 мая 2020, 06:10

  • Юристы подвергли сомнению перспективы дела сочинского врача Волковой

    Требование обеспечить врачей защитными средствами, ставшее поводом для преследования главы профсоюза медработников на Кубани Юлии Волковой, не нарушает закон о фейковых новостях, указала юрист Галина Арапова. Коллегам Волковой придется доказывать факты, изложенные в жалобе на нее, предупредил адвокат Сергей Костюк.

11 мая 2020, 05:12

11 мая 2020, 03:55

  • Адвокат вступилась за сотрудников СИЗО в Кабардино-Балкарии

    Сотрудники СИЗО в Кабардино-Балкарии в течение недели были вынуждены круглосуточно находиться на рабочих местах, ожидая результатов тестирования на коронавирус. При этом им не предоставили спальных мест и не обеспечили питанием. Часть сотрудников до сих пор находится в административном корпусе и им запрещено покидать его, рассказала адвокат Ирина Хурзокова, которая потребовала от руководства УФСИН решить эту проблему.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи