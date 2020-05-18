Жители села в Кабардино-Балкарии пожаловались Чайке на равнодушие чиновников

18 мая 2020, 12:47

Представители властей в Кабардино-Балкарии игнорируют жалобы жителей села Совхозное на тяжелые условия жизни, безработицу и невозможность взять участки земли в аренду, указали 17 мая сельчане в обращении к полпреду президента в СКФО Юрию Чайке.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно, что глава администрации села Совхозное Заурбек Махов ушел в отставку после того, как сельчане поддержали требование задержанного активиста Ислама Кумышева выделить им землю без торгов. Увольнению чиновника предшествовали прокурорские проверки по жалобам местных жителей, рассказали жители Зольского района.

В апреле стало известно, что прокуратура Зольского района также провела проверку по жалобам жителей Совхозного и нашла нарушения, допущенные при строительстве жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В новых домах, куда были переселены люди из ветхого жилья, нет моек и счетчиков холодной воды, не соответствуют требованиям трубы и утеплитель на чердаке, а в некоторых квартирах стены покрыты плесенью, констатировали проверяющие.

Жители сельского поселения Совхозное обратились к полномочному представителю президента в СКФО Юрию Чайке, пожаловавшись, что чиновники "практически игнорируют" их жалобы на тяжелые условия жизни, сообщила 17 мая на своем сайте общественная организация "Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр".

Правозащитный центр также опубликовал копию обращения, под которым подписались 29 жителей села Совхозное. Авторы обращения посетовали, что их проблемы "не решаются годами". "Они связаны в первую очередь с тяжелыми социальными условиями, безработицей, невозможностью получить в аренду небольшой кусок пахотной земли, чтобы элементарно прокормить свои семьи, с тем, что десятилетиями не решаются вопросы, связанные с ветхим жильем, остро стоит проблема водоснабжения и так далее", - говорится в обращении.

Жители села рассказали Чайке и о задержании Ислама Кумышева. "Его хорошо знают как воспитанного и трудолюбивого парня, который остался во главе семьи после смерти отца и делает все, чтобы поставить на ноги своих младших братьев и сестер. Для нас абсолютно очевидно, что это дело сфальсифицировано, и причиной этого является его последовательная и принципиальная позиция в решении земельного вопроса", - говорится в тексте обращения.

Ислам Кумышев, который добивался предоставления односельчанам в аренду земельных участков для ведения подсобного хозяйства, был задержан 14 февраля по подозрению в хранении патронов. Его односельчане предположили, что патроны Кумышеву подбросили. 15 февраля Кумышев был отпущен под подписку о невыезде. По информации Правозащитного центра Кабардино-Балкарии, силовики высказывали "прямые угрозы, что очередь дойдет и до других активистов, требующих справедливого распределения земли, если они не успокоятся".

После того как глава поселения Заурбек Махов ушел в отставку, "ситуация абсолютно не изменилась", посетовали сельчане. "Юрий Яковлевич, мы обращаемся к Вам как к последней надежде в связи с тем, что доверие к районным и республиканским органам власти фактически утеряно. Надеемся, что Вы не оставите без внимания наше обращение", - написали авторы обращения к полпреду президента.

Также жители Совхозного попросили Чайку принять членов инициативной группы жителей села "совместно с представителями общественности КБР", в том числе руководителем Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерием Хатажуковым, главой общественной организации "За мир и согласие в КБР" Жантемиром Губачиковым, председателем реготделения партии "Яблоко" Хакимом Кучмезовым и экспертом по земельным вопросам Адамом Медалиевым.

На сайте полпреда президента в СКФО информация о реакции на обращение жителей Зольского района, по состоянию на 12.40 мск, не опубликована.

Сельчан беспокоит отсутствие денег на аренду земли и качество новостроек

Напомним, что 19 февраля жители села Совхозного направили главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову письмо, в котором попросили решить проблему с земельными участками. "Необходимо обеспечить людей работой, чтобы они не покидали свои дома. Для решения этой задачи жителей села необходимо наделить землей. Необходимо предоставить каждой семье хотя по 2-3 гектара земли, чтобы мы могли выращивать корм для скота. Просим вас решить вопрос предоставления земли без аукционов, ибо у нас нет средств, чтобы принимать участие в аукционе, и при участии в аукционе мы всегда будем проигрывать тем, у кого есть средства", - написали тогда сельчане.

Кроме того, жители Совхозного пожаловались на качество новостроек. Так, местная жительница Зера Гонгапшева рассказала ранее "Кавказскому узлу", что живет с мужем и пятью детьми в доме, доставшемся от свекрови. Дом был включен в федеральную программу переселения из ветхого и аварийного жилья, но семья по-прежнему вынуждена в нем жить, сообщила Гонгапшева.

Жительница села Джульета Улимбашева сообщила тогда же "Кавказскому узлу", что в ее доме, построенном в 2015 году, стены покрыты грибком. "Грибок частично уже был до моего заселения в дом. Я обратила на него внимание строителей. Они забелили потолок, но вскоре он опять вылез. Я обрабатывала стены антигрибковыми средствами, но толку нет. Снаружи местами стены осыпаются. Видимо, их возводили либо совсем без цемента, либо с минимальным его количеством", - рассказала женщина.