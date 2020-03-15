Глава села в Кабардино-Балкарии уволился после проверок по жалобам сельчан

15 марта 2020, 13:50

Глава администрации села Совхозное ушел в отставку после того, как сельчане поддержали требование задержанного активиста Ислама Кумышева выделить им землю без торгов. Увольнению чиновника предшествовали прокурорские проверки по жалобам местных жителей, рассказали жители Зольского района.

Как писал "Кавказский узел", после задержания Ислама Кумышева жители села Совхозного Зольского района поддержали его требования, попросив главу Кабардино-Балкарии выделить им землю без аукциона. Просьбу они объяснили бедственным положением и отсутствием денег для участия в торгах. Глава села Заурбек Махов сослался на требование закона проводить аукцион для аренды земель.

14 февраля по подозрению в хранении патронов был задержан житель села Совхозного Ислам Кумышев, который добивался предоставления односельчанам в аренду земельных участков для ведения подсобного хозяйства. Его односельчане предположили, что патроны Кумышеву подбросили. 15 февраля Кумышев был отпущен под подписку о невыезде. По информации Правозащитного центра Кабардино-Балкарии, силовики высказывали "прямые угрозы, что очередь дойдет и до других активистов, требующих справедливого распределения земли, если они не успокоятся".

Глава селения Совхозное Заурбек Махов уволился по собственному желанию, говорится в публикации, размещенной 14 марта на странице села в Instagram. "Вчера (13 марта) глава с.п.Совхозное Зольского муниципального района КБР Махов Заурбек Нургалиевич досрочно, по собственному желанию сложил свои полномочия руководителя. На 36-й внеочередной сессии принята отставка главы. На должность исполняющего обязанности главы с.п. Совхозное назначен депутат совета местного самоуправления Губжокова Аминат Владимировна", - говорится в сообщении. По состоянию на 13.50 мск 15 марта, комментариев под публикацией нет.

С конца февраля в Совхозное "зачастили проверяющие", сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жительница села Зера Гонгапшева. В частности, по ее словам, 29 февраля в селение приезжали руководитель общественной организации «За мир и согласие в республике» Жантемир Губачиков, руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, руководитель реготделения партии «Яблоко» Хаким Кучмезов и эксперт по земельным вопросам Адам Медалиев. Они встретились с жителями села, записали их жалобы на видео.

"После этого, 4 марта, к нам приезжал прокурор района Аслан Гетигежев с представителями районной администрации. Мы его спрашивали о деле Ислама Кумышева, но он нам сказал, что это тайна следствия, и он нам ничего сказать не может", - сообщила Гонгапшева.

После районного прокурора, по ее словам, Совхозное посетили другие представители правоохранительных органов, которые интересовались качеством новых домов, а 13 марта в село приехали представители Общественной палаты республики и представитель республиканской прокуратуры.

Сотрудница прокуратуры также интересовалась качеством новостроек в селе, рассказала Зера Гонгапшева. "Она попросила у нас лестницу, залезла на чердак и проверила самолично, есть ли там перекрытие. Они в новых домах состоят из обрешетки и прибитого к ней гипсокартона. Представитель прокуратуры все это сфотографировала на свой телефон", - рассказала женщина.

Ислама Кумышева пока не вызывают на допросы, сообщила 14 марта корреспонденту "Кавказского узла" родственница активиста. "Следствие вроде бы идет, но его не вызывают ни на какие допросы. Кумышев по-прежнему находится под подпиской о невыезде. Его интересы представляет адвокат Урчуков, с которым нам связаться на данный момент не удалось", - рассказала она.

Правозащитник предложил властям провести паевую приватизацию земель

В Правозащитном центре Кабардино-Балкарии поддерживают позицию Ислама Кумышева по земельному вопросу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель центра Валерий Хатажуков.

"Это наша принципиальная позиция. Решение земельной проблемы мы видим только в проведении паевой приватизации. Земля должна быть роздана по паям жителям поселений, другого пути нет. Эта ситуация не только в совхозе, а по всей республике. Большая часть лучшей земли, пашенных угодий оказалась у местной группы латифундистов, связанных с органами власти, и это огромная социальная проблема", - сказал правозащитник.

Хатажуков провел параллель между уголовными делами Ислама Кумышева и Мартина Кочесоко, который "сделал программное заявление, связанное с земельной реформой".

На председателя общественной организации «Хабзэ», сопредседателя Демократического конгресса народов России Мартина Кочесоко и его семью начали оказывать давление после круглого стола в Нальчике о проблемах федерализма. Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года и обвинен в хранении наркотиков, говорится в биографии Мартина Кочесоко, размещенной на "Кавказском узле".

"Дело Мартина Кочесоко также является свидетельством существования проблемы, они эту проблему также поднимали, это вопрос распределения земли, местного самоуправления. [...] Жители поселений не могут получить кусок земли, чтобы прокормить свои семьи, противоречия возникают с теми, кто реально держит эти земли, кто получает пособия. Организация Кочесоко тоже поднимала эти вопросы", - пояснил Валерий Хатажуков.

Ислам Кумышев, по словам односельчан, ведет законопослушный образ жизни и является единственным кормильцем в семье. "Жители поселения говорят, что он работяга, у него нет отца, он один у матери, семья на нем, он работает на стройке и он с другими начал настойчиво требовать, чтобы ему предоставили землю, был одним из активистов. [...] Так получается, что властям выгодно отдать эту землю крупным арендаторам. Я не могу сейчас назвать фамилии и имена людей, интересы которых там сошлись, но лучшая часть пашенных угодий оказалась в руках у небольшой группы людей. Когда местные жители начали требовать, чтобы у них был доступ к этой земле, традиционно принадлежавшей поселению, чтобы они смогли ее получить, - те люди, те силы, которые стоят за этим, и инициировали все, что происходит. Это их рук дело, они не хотят, чтобы на эту землю кто-то претендовал", - поделился своим мнением правозащитник.