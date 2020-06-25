25 июня 2020, 01:45

Женщина и ребенок эвакуированы с речного острова в Северной Осетии

Спасатели доставили на лодке на берег Терека женщину и ребенка, которые не могли самостоятельно покинуть островок посреди реки из-за резкого подъема воды.

По данным спасателей, инцидент произошел днем 24 июня в районе Красногвардейского моста.

"Женщина с ребёнком перешла на островок посреди реки Терек [...] Но обратно перейти на берег они уже не смогли из-за резкого поднятия уровня воды", - сообщило 24 июня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своей странице в Instagram.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, на лодке переправили 40-летнюю женщину и 8-летнего мальчика на берег, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что тело туриста, который 18 мая упал с обрыва в Ирафском районе Северной Осетии, было обнаружено спустя два дня в притоке реки Урух.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали альпиниста с гор Карачаево-Черкесии", "Помощь спасателей потребовалась туристу в горах Северной Осетии", "Следком отреагировал на гибель альпиниста на Эльбрусе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 июня 2020, 02:31

25 июня 2020, 01:05

25 июня 2020, 00:14

24 июня 2020, 23:59

24 июня 2020, 23:06

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи