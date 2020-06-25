25 июня 2020, 01:45
Женщина и ребенок эвакуированы с речного острова в Северной Осетии
Спасатели доставили на лодке на берег Терека женщину и ребенка, которые не могли самостоятельно покинуть островок посреди реки из-за резкого подъема воды.
По данным спасателей, инцидент произошел днем 24 июня в районе Красногвардейского моста.
"Женщина с ребёнком перешла на островок посреди реки Терек [...] Но обратно перейти на берег они уже не смогли из-за резкого поднятия уровня воды", - сообщило 24 июня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своей странице в Instagram.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, на лодке переправили 40-летнюю женщину и 8-летнего мальчика на берег, говорится в сообщении.
"Кавказский узел" также писал, что тело туриста, который 18 мая упал с обрыва в Ирафском районе Северной Осетии, было обнаружено спустя два дня в притоке реки Урух.
"Спасатели эвакуировали альпиниста с гор Карачаево-Черкесии", "Помощь спасателей потребовалась туристу в горах Северной Осетии", "Следком отреагировал на гибель альпиниста на Эльбрусе".
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