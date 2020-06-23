23 июня 2020, 09:38
Азербайджан насчитал 27 обстрелов в зоне конфликта за сутки
Подразделения вооруженных сил Армении 27 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберное оружие, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 22 июня оборонное ведомство Азербайджана насчитало за сутки 26 обстрелов со стороны Армении.
С 22 на 23 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, выстрелы зафиксированы, в том числе со стороны сел, которые Азербайджан считает оккупированными. "Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах сегодня к 09.30 мск.
После обострения вооруженного конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне карабахского конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".