Азербайджан насчитал 27 обстрелов в зоне конфликта за сутки

23 июня 2020, 09:38

Подразделения вооруженных сил Армении 27 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберное оружие, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня оборонное ведомство Азербайджана насчитало за сутки 26 обстрелов со стороны Армении.

С 22 на 23 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, выстрелы зафиксированы, в том числе со стороны сел, которые Азербайджан считает оккупированными. "Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах сегодня к 09.30 мск.