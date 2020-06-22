Грузинские политики назвали требование Гаврилова об извинениях попыткой сохранить лицо

22 июня 2020, 02:48

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов в годовщину тбилисских событий июня 2019 года потребовал от властей Грузии извинений. Заявление Гаврилова направлено в первую очередь на внутрироссийского пользователя, с его помощью депутат пытается сохранить лицо, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политики.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи 20 июня 2019 года депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Вечером того же дня здание парламента окружили тысячи возмущенных людей, произошли стычки с полицией. Митингующие попытались прорвать оцепление и войти в здание. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержав 305 человек. 21 июня около трех тысяч активистов провели митинг в годовщину начала акций протеста в июне 2019 года у здания парламента в Тбилиси. Они потребовали сменить действующую власть и наказать ответственных за применением насилия в "Ночь Гаврилова".

О том, что происходило у здания парламента Грузии вечером 20 июня 2020 года, фоторепортаж “Кавказского узла”

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов опубликовал 20 июня на своей странице в соцсети Instagram видеообращение, посвященное годовщине событий в Тбилиси, которые получили название "Ночь Гаврилова".

«Я абсолютно уверен, что простой народ, простые люди должны дать возможность и дать наказ руководству близкой для нас, родственной страны Грузии, для того чтобы, наконец, навести порядок в своей стране, восстановить законность и порядок, демократические права и свободы, остановить тех, кто в том году пошел на кощунство, пошел на государственный переворот с откровенно антиправославными, антихристианскими лозунгами, с лозунгами попрания наших святых, традиционных, семейных ценностей, с лозунгами русофобии», - заявил, в частности, Гаврилов. Его видеообращение за двое суток набрало 19 680 просмотров и девять комментариев.

При этом он отметил, что важным условием восстановления отношений между Грузией и Россией являются извинения. « Мы не настаиваем на извинениях. Но мы считаем, что извинения за произошедшее в отношении депутатов, прежде всего европейских парламентов, которые исповедуют православие, в отношении братьев, которые желают только добра Грузии, извинения перед Россией за оскорбления, которые совершенно ни с чем не связаны, президентом Российской Федерации, депутатов, нашей общей истории - это важное условие восстановления всей полноты наших политических отношений», - также заявил депутат.

Как отметил Гаврилов, наказание виновных станет первым шагом для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, для возможности работать в России, возможности совершать паломничества по святым местам России и Грузии.

После запрета российского президента на пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля, а также отмены рейсов грузинских авиакомпаний в Россию, туристический бизнес Грузии потерял в июле до 60 миллионов долларов.

Позднее, 21 июня Гаврилов в Instagram также прокомментировал акцию, которая прошла в Тбилиси. "Действительно, я оказался прав. Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, и не только потому, что власть провела профилактику. Простые люди отказались поддерживать тех, кто выступает во вред Грузии и пытается окончательно расшатать ее государственные устои. Вывод из этой ситуации только один - пора заканчивать со смутой и выходить на дорогу восстановления полноценных отношений с соседями, прежде всего, с Россией. Это сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию", - написал, в частности, он. Публикация Гаврилова за четыре часа набрала 20 отметок "Нравится" и 12 комментариев.

По мнению соучредителя партии "Европейская Грузия" Гиги Бокерии, Сергей Гаврилов потерпел фиаско в прошлом году в Грузии, поэтому был вынужден делать громкие заявления.

"Тот удар, который они получили, еще у них кровоточит [...] И это заявление - демонстрация боли", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в Грузии есть политические силы, которые могут воспринять заявление Гаврилова как сигнал к действию, но они полностью деморализованы, и все попытки внутренних политических сил, которые говорят о том, что "наш "православный брат" с севера будет нами хорошо управлять, всех тех, кто прикрывается лжеправославными ценностями, потерпели крах". "Наша свобода, наше стремление к свободе оказались сильнее их кликушества", - заявил Бокерия.

По мнению одного из лидеров Республиканской партии Грузии Давида Бердзенишвили, слова Гаврилова едва ли найдут поддержку в грузинском обществе.

«Это заявление ценно только в России, для внутреннего потребителя. Они вынуждены делать вид, что как-то реагируют на ситуацию в Грузии», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Директор президентской библиотеки Михаила Саакашвили Лана Гвинджилия заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ни одно обращение кремлевских политиков к Грузии не должно восприниматься и всерьез обсуждаться в грузинском обществе.

Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".