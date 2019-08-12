Улочка Батуми. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

12 августа 2019, 18:28

Грузия оценила ущерб от запрета авиасообщения с Россией в 60 млн долларов

Туристический бизнес Грузии из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией потерял в июле до 60 миллионов долларов, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля вступил в силу запрет российского президента на прямое пассажирское авиасообщение с Грузией. Рейсы грузинских авиакомпаний в Россию также запрещены. Правительство Грузии запланировало выделить 600 тысяч евро на финансирование авиарейсов из России через Армению. Ассоциация въездного туризма Грузии констатировала, что запрет прямого авиасообщения привел к уменьшению числа российских туристов, но его компенсировал рост турпотока из Европы. Российские туроператоры сообщили, что нашли альтернативы грузинскому направлению. По данным Национальной администрации туризма Грузии, число российских туристов в Грузии в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом сократилось на 14%.

Согласно данным TBC Research, в июле число российских туристов в Грузии по сравнению с 2018 годом сократилось на 21,4%, из них почти 80% путешественников отказались лететь самолетом.

Правительство Грузии разработало две программы поддержки малого и среднего туристического бизнеса, сказал премьер-министр Мамука Бахтадзе. По его мнению, этого может быть достаточно, чтобы компании быстро справились с возникшими проблемами, а уже принятые меры позволят вернуть туристическому сектору растущую динамику в среднесрочной перспективе, пишет сегодня РИА "Новости".

Бахтадзе отметил, что в то же время очень хороший тренд зафиксирован в июне в Аджарии, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года туризм вырос на 40%, сообщает "Sputnik-Грузия".

Примечание:

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