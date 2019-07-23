Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

23 июля 2019, 13:59

TBC Research: Количество российских туристов в Грузию сократилось на 21,4%

После запрета прямого авиасообщения между Россией и Грузией количество российских туристов в Грузии по сравнению с 2018 годом сократилось на 21,4%. Из них почти 80% путешественников отказались лететь самолетом, говорится в исследованиях TBC Research. Поездки в Грузию туристы из России могут заменить курортами Северного Кавказа, считает депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.

Как сообщал "Кавказский узел", Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям запрещено перевозить пассажиров в Грузию. В свою очередь, Минтранс ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу 8 июля. По оценкам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, в этом году поток туристов из России сократится примерно на миллион человек, что нанесет ущерб экономике в 710 миллионов долларов.

После того как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, в Грузии начались протесты, не прекращающиеся с 20 июня. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Акции у здания парламента Грузии не прекратятся, пока не будет выполнено главное требование - отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, заявили участники митинга 15 июля.

С 8 июля граждане России совершили более 2,8 тысячи визитов в Грузию самолетом, что на 78,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, со ссылкой на исследования грузинского интернет-издания TBC Research сообщил 22 июля ТАСС. По данным агентства, российские граждане чаще всего прилетали в Тбилисский международный аэропорт, реже – в Кутаисский аэропорт. Спад российских пассажиров больше всего ощутил Батумский международный аэропорт, в котором число визитов туристов из России снизилось на 88,1%.

По Военно-Грузинской дороге, соединяющей Грузию и Россию, за вторую неделю июля приехали более 24,5 тысячи россиян, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год, отмечает агентство.

В целом, от поездок в Грузию во второй половине июля отказалось на 21,4% россиян больше, чем в прошлом году, сообщает сегодня "Грузия Online", ссылаясь на тоже исследование. По данным издания, несмотря на уменьшение приезжих из России, в целом количество пассажиров во второй неделе июля увеличилось на 3,2%. Выводы исследования были сделаны на основании еженедельных данных о путешественниках из России, говорится в тексте исследования на сайте TBC Research (перевод "Кавказского узла").

Опрошенные "Кавказским узлом" туристы из Москвы рассказали, что чувствуют себя в Грузии в безопасности, но многие туристы из России начали интересоваться возвратом купленных билетов. Постоянно проживающие в Грузии граждане России провели акцию, оспорив заявления российских властей о том, что ездить в Грузию небезопасно.

Российские туристы могут заменить поездки Грузию курортами Северного Кавказа, считает председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России Михаил Дегтярев.

"Курорты Северного Кавказа - замечательные, современные и недорогие. Есть регулярное авиасообщение и с Махачкалой, и с Грозным, и с Владикавказом, и с Нальчиком, и с Минеральными Водами… Все республики ждут, все там работает. Там все говорят на русском языке, в обращении российский рубль, безопасность на самом высоком уровне. А в Грузии делать нечего", - процитировало 22 июля Дегтярева РИА "Новости".

Российские туристы не боятся ехать в Грузию

Многие российские туристы, собиравшиеся ехать в Грузию, не отменили свои поездки после последних событий, рассказали сами туристы в репортаже "Новой газете" 22 июля. "Грузия - красивая страна, интересная. Там довольно гостеприимные люди... На самом деле, нет [не боюсь ехать в Грузию]. Мне кажется, в плане обычных людей все нормально", - рассказал поехавший в Тбилиси Алексей из Москвы.

Семья Коваль из России ни разу не встретила недоброжелательных взглядов в Тбилиси. А турист Константин заявил, что взаимопонимание с грузинами ему поможет найти религия. "Я думаю, общий язык в любом случае можно было бы найти с грузинами, насколько я знаю, они православные христиане, как и я. Религия многое объединяет", - процитировала газета туриста.

Мнения туристов поддержали и представители туристической индустрии в Грузии. "Между людьми - нет проблем. Это политики пусть выясняют между собой", - заявил владелец гостиницы неподалеку от Тбилиси Джемал.

"Может, одна четвертая часть не приедет, но, думаю, в следующем году уже все наладится", - рассказал хозяйка местного кафе Марина.

Один из гидов поделился с журналистом газеты, что несколько туристов из России все-таки отменили свои поездки в Грузию "в связи со сложившейся ситуацией в стране".

Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"МВД начало проверку случаев применения силы к журналистам на акции в Тбилиси", "Гражданин Армении арестован после столкновений в Тбилиси", "Оппозиция пригрозила перекрыть улицы Тбилиси".

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