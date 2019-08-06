Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 14%

06 августа 2019, 05:30

После запрета прямого авиасообщения между Россией и Грузией количество российских туристов в Грузии в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом сократилось на 14%. Представители гостиничного бизнеса Батуми отметили, что общее число иностранных туристов не сократилось за счет увеличения потока из других стран.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июля вступил в силу запрет российского президента на прямое пассажирское авиасообщение с Грузией. Рейсы грузинских авиакомпаний в Россию также запрещены. Правительство Грузии запланировало выделить 600 тысяч евро на финансирование авиарейсов из России через Армению. Ассоциация въездного туризма Грузии констатировала, что запрет прямого авиасообщения привел к уменьшению числа российских туристов, но его компенсировал рост турпотока из Европы. Российские туроператоры сообщили, что нашли альтернативы грузинскому направлению.

Национальная администрация туризма Грузии на своем сайте опубликовала данные, согласно которым количество туристов, прибывших в страну в июле 2019 года, составило 882 331 человек, что на 4,3% больше, чем в июле 2018 года, а общее количество иностранных путешественников составило 1 099 474 человека, что на 5,8% больше уровня 2018 года.

В Грузию в июле из Азербайджана прибыли 175 499 человек, что на 13,1% больше июля 2018 года, из России – 159 063 человека со снижением на 6,4% к уровню июля прошлого года, отмечается в сообщении.

Грузинское правительство, транспортные и туристические компании, несмотря на отмену прямых авиарейсов попытались сократить потери, в результате количество туристов из России в июле упало на 14%, а число всех российских посетителей - на 6,4%, сообщила на пресс-конференции 5 августа глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

Согласно данным TBC Research, в июле количество российских туристов в Грузии по сравнению с 2018 годом сократилось на 21,4%, из них почти 80% путешественников отказались лететь самолетом.

"В июле мы увидели, что, несмотря на сложившуюся обстановку, российские туристы хотят приезжать в Грузию. Увеличилась тенденция въезда российских граждан сухопутным путем, и они также пользуются транзитными дорогами", - цитирует Квривишвили Interpressnews.

Бизнес Батуми не ощутил снижения турпотока

В первые три недели июля в Батуми ощущалось снижение числа российских туристов, однако к концу июля туристический поток восстановился, считает совладелец хостела "Раскладушка" и нескольких съемных квартир в столице Аджарии Нико Чичинава. "В хостеле у нас действительно "просели" доходы в первые три недели июля, и, конечно, это было связано с уменьшением количества туристов из России. Но одновременно начал расти поток туристов из других стран", - сказал Чичинава корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если туристы из России отменяли свою бронь на размещение в хостеле, то от бронирования апартаментов никто не отказывался, в том числе российские клиенты. "Так что сейчас ситуация выровнялась, и общее количество туристов превысило прошлогоднее", - отметил он.

Грузинский туроператор Георгий Циклаури, у которого в месяц более 100 гостей, рассказал "Кавказскому узлу", что в прошлые годы почти все приезжие были русскоязычными, примерно половина из них была из России, остальные из бывших стран СССР. "В этом году количество русских туристов уменьшилось наполовину, так что начало июля было не такое прибыльное, как в прошлом году, но начало расти количество туристов из Европы. Так что на сегодняшний день общее количество туристов, судя по занятости, ничуть не уменьшилось", - сказал он.

Представители отелей "Пьяца" и "Золотое Руно" в Батуми также сообщили "Кавказскому узлу", что не наблюдают уменьшения количества туристов. Однако представитель гостиничного дома "Резо" Реваз отметил, что многие люди в столице Аджарии жалуются, что бизнес "прогорает".

"Мне-то самому ничего не угрожает, большинство моих клиентов приезжает в Батуми давно или по рекомендации друзей. Но есть по городу предприниматели, которые говорят, что находятся чуть ли не на грани разорения", - сказал Реваз "Кавказскому узлу".

Корреспондент "Кавказского узла" не смог найти бизнесменов, которые бы говорили о разорении или угрозах такового. Однако Нико Чичинава считает, что действительно есть ниша предпринимателей, которые оказались в очень тяжелом положении.

"Это чаще всего владельцы апартаментов в дешевом секторе – в хрущевках, в старых частных домах. Но они и так и этак уходили в прошлое из-за конкуренции, потому что появилось много небоскребов с апартаментами, много недорогих частных гостиниц и хостелов. Так что устаревшие формы бизнеса уходят в небытие", - пояснил Чичинава.