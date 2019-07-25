Власти Грузии решили субсидировать авиасообщение с Россией

25 июля 2019, 17:59

Правительство Грузии запланировало выделить 600 тысяч евро на финансирование авиарейсов из России через Армению. Субсидирование частных авиакомпаний несправедливо и не будет способствовать экономическому росту, считают критики этой меры.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям запрещено перевозить пассажиров в Грузию. В свою очередь, Минтранс ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу 8 июля.

По оценкам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, сокращение потока туристов из России нанесет ущерб экономике в 710 миллионов долларов. Согласно результататм исследования грузинского интернет-издания TBC Research, количество российских туристов в Грузии по сравнению с 2018 годом сократилось на 21,4%, из них почти 80% путешественников отказались лететь самолетом.

Власти Грузии готовы выделить авиакомпаниям около 600 тысяч евро на транзитные рейсы между Россией и Грузией через Армению, говорится в постановлении, опубликованном сегодня на сайте правительства.

5 июля одна из авиакомпаний, Georgian Airways, предложила 40 тысячам клиентов, уже купившим билеты, лететь из Москвы в Тбилиси и обратно через Ереван. Связанные с этим расходы авиакомпания взяла на себя.

Принятые в Европе правила не допускают субсидирование частных авиакомпаний, считает исполнительный директор платформы Hub Georgia Васил Урушадзе. "К сожалению, правительство Грузии создало прецедент. Правительство Грузии идет против европейских норм, согласно которым категорически запрещено субсидировать частные авиакомпании", - сказал он.

Такие субсидии не способствуют росту экономики, перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Васо Урушадзе, сказанные сегодня в эфире "Рустави 2".

"Правительство забирает деньги у всего населения и помогает одному сектору. Независимо от важности этой области, даже если это туристический сектор, это несправедливо, потому что в Грузии есть люди, которые вообще не имеют доступа к туризму. Почему они должны платить деньги, чтобы помочь туризму?", - сказал сегодня в эфире телеканала финансист Гига Беденеишвили.

Запланированные субсидии помогут гражданам Грузии, которые летом на весь год вперед зарабатывают в туристической сфере, настаивает заместитель главы парламентского комитета по внешним сношениям Дмитрий Цкитишвили. "Это было сделано, поскольку есть туристы из России. <...> У государства есть обязательство застраховать риски людей, которые живут и ведут деятельность в Грузии", - процитировало сегодня депутата "Грузия Online".



Цкитишвили пояснил, что компания, которая получит субсидию, обязана выполнить определенное количество рейсов в течение недели.

Россия ввела санкции против Грузии в связи с началом протестов в этой стране. Недовольство протестующих вызвало то, что 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и добиваются отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019". Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".