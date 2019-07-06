Грузинская авиакомпания решила обойти запрет на авиасообщение с Россией

06 июля 2019, 13:52

Georgian Airways предложила 5 июля 40 тысячам клиентов, уже купившим билеты, лететь из Москвы в Тбилиси и обратно через Ереван. Связанные с этим расходы авиакомпания взяла на себя.

Как сообщал "Кавказский узел", с началом массовых беспорядков в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. Минтранс также ввел запрет с 8 июля на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Власти Грузии оценили потенциальный ущерб от сокращения числа российских туристов в 710 миллионов долларов. Решение властей России запретить авиасообщение с Грузией - необоснованная мера, которая "негативно повлияет" на граждан обеих стран, заявил 3 июля Евросоюз.

С 8 июля по октябрь на рейс Тбилиси - Москва и обратно купили билеты около 40 тысяч человек, сообщила сегодня заместитель коммерческого директора авиакомпании Georgian Airways Тамар Тандашвили в эфире грузинозычной телекомпании Pirveli. Авиакомпания приняла решение с помощью партнерской армянской авиакомпании предложить маршрут Тбилиси - Ереван - Москва", - сказал она. Эти рейсы планируется совершать дважды в день, передал 5 июля ТАСС.

По словам Тамао Тандашвили, усложнение маршрута увеличит затраты авиакомпании на 10-15%, но на цене билетов это не отразится. Тандашвили подчеркнула важность российского рынка для авиакомпании, со ссылкой на эфир телекомпании Pirveli сообщила сегодня "Грузия Online".

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и продолжают настаивать на отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным.

Подробнее об этом рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019". Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".