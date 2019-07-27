Грузинский бизнес не заметил снижения турпотока после российских санкций

27 июля 2019, 11:20

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией привел к уменьшению числа российских туристов, но его компенсировал рост турпотока из Европы, констатировала Ассоциация въездного туризма Грузии. Российские туроператоры сообщили, что нашли альтернативы грузинскому направлению.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля вступил в силу запрет российского президента на прямое пассажирское авиасообщение с Грузией. Рейсы грузинских авиакомпаний в Россию также запрещены. Правительство Грузии запланировало выделить 600 тысяч евро на финансирование авиарейсов из России через Армению. Субсидирование частных авиакомпаний несправедливо и не будет способствовать экономическому росту, считают критики этой меры.

Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили оценил ущерб экономике от сокращения потока туристов из России в 710 млн долларов. Согласно данным TBC Research, в июле количество российских туристов в Грузии по сравнению с 2018 годом сократилось на 21,4%, из них почти 80% путешественников отказались лететь самолетом.

Транзитные рейсы осуществляет лишь одна авиакомпания

С 8 июля ни одна авиакомпания не выполняет прямых рейсов между Россией и Грузией, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в Национальном агентстве гражданской авиации. "До введения российской стороной санкций полеты выполняли семь российских авиакомпаний - "Аэрофлот", S7, "Уральские Авиалинии", Nordavia, "Красные крылья", "Победа", - а также две грузинские - MyWay Airlines и "Грузинские авиалинии". С 7 июля только "Грузинские авиалинии" осуществляют полеты с пересадкой в Ереване. Остальные авиакомпании не вводили таких рейсов", - сообщили в пресс-службе агентства.

Транзитные рейсы в Грузию выполняются только из российской столицы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в "Грузинских авиалиниях". "Вы можете проследовать из Москвы в Тбилиси или в обратном направлении через Ереван. Пассажир может оставаться в салоне, поскольку в Ереване самолет находится на земле от 40 до 50 минут", - отметил представитель авиакомпании. По его словам, на сегодняшний день цена билета на утренние рейсы составила 15124 рубля в эконом-классе и 34364 рубля в бизнес-классе, а на вечерних 17254 и 38624 рубля сответственно.

Туристов в Грузии меньше не стало, сообщили туроператоры

Поскольку большая часть туристов и раньше приезжала в Грузию не из России, к иссяканию турпотока санкции не привели, утверждают в Ассоциации въездного туризма Грузии. "Количество туристов из Европы только возрастает, так что наши туроператоры не наблюдают падения прибыли", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в организации.

По данным Грузинского национального агентства туризма, россияне составили 22,79% от туристов, посетивших Грузию в 2018 году, а именно 1,083 миллиона из 4,756 миллиона. В целом в 2018 году Грузию посетили 1,424 миллиона граждан России. Статистики о том, насколько уменьшился поток туристов после введения моратория на прямые рейсы между Грузией и Россией, у национального агентства пока нет. Эти данные можно будет получить после подведения итогов за июль, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в агентстве.

Туристов меньше не стало, но россиян на улицах стало меньше, отметили корреспонденту "Кавказского узла" владельцы отелей в Батуми. "В нашем отеле никто не отменял заказы, количество посетителей не уменьшалось", - заявил при этом владелец батумского домашнего отеля "Резо".

"В этом году увеличилось количество туристов из Европы. Россиян не так много, но тоже есть. Так что в этом году все идет нормально", - сказали в хостеле "Раскладушка" в центре Тбилиси. "У нас большинство туристов из Украины, Белоруссии. Так что прибыль не падает", - отметили в отеле "Пепино".

Трудности испытывает та часть туристической отрасли, которая ориентирована именно на россиян. Однако владелец туристической компании Around Georgia Дмитрий Сулухия отметил, что и в этом году у него есть клиенты из России, в основном москвичи. "Но, конечно, сегодня больше людей из других стран – Таджикистана, Украины, Белоруссии и других бывших республик Советского Союза. Так что работа идет в прибыль, хотя и не в такую большую, как прежде", - сказал Дмитрий Сулухия корреспонденту "Кавказского узла".

Компания "Time for Georgia", специализирующаяся на групповых и индивидуальных турах в Грузию, после отмены прямого авиасообщения между Россией и Грузией стала осваивать новые туристические рынки. "Наша компания в основном работала с российскими туристами, то есть для нас российский рынок был основным, из-за чего мы столкнулись с большими проблемами после отмены прямого авиасообщения между нашими странами. Сейчас мы осваиваем другие рынки, понимая, что такая сложная ситуация может продлится еще долго. В приоритете уже туристы из европейских стран", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании Александр.

При этом компания не прекратила продажу туров из России в Грузию, поскольку главный офис находится в Грузии. "Продажа туров у Грузию все еще идет. Люди обращаются и бронируют туры, но уже через транзитные страны. В основном это Армения. В тур мы уже включаем цену на билеты через транзитную страну. Это касается и тех туров, которые были куплены еще до запрета авиасообщения. Мы просто уведомляем клиентов, что тур немного подорожал", - отметил он.

По его словам, после отмены прямого авиасообщения от туров отказались около половины клиентов. "Мы им вернули деньги. Остальная часть настояла на своем желании посетить Грузию. Возникшие проблемы их не оттолкнули. Многие говорят, что идея с пересадкой в другой стране не очень удобная, но все же они идут на это ради Грузии. В среднем в год по нашим турам Грузию посещают больше 1000 туристов. Сейчас уже этот показатель уменьшится", - сказал Александр.

Среди туристов самым популярным регионом была Аджария, указал представитель компании. "Аджария всем нравится. Но популярностью пользуются также Кахетия, Сванетия, сама столица", - добавил он.

Российские туроператоры нашли замену Грузии

Туры в Грузию сняты с продаж, рассказала "Кавказскому узлу" заместитель руководителя проекта "Магазин путешествий" Ирина Бузина. "Как только произошла ситуация с Грузией, мы выполнили свои обязательства и предупредили всех туристов, которые летят туда до отмены авиасообщения, об обострении ситуации и заручились их самостоятельным решением о поездке, учитывая рекомендации Ростуризма. Также мы были обязаны снять с продажи туры в Грузию, что и было сделано, на данный момент мы не продаем туры по этому направлению. Возвраты клиентам осуществлены в полном объеме. Наши клиенты выбрали другие страны СНГ для своего отдыха. Нам сложно судить об общей картине, но наши клиенты сделали такой выбор", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, грузинское направление было довольно популярно в 2018 году. "Грузия - очень популярное направление последние два-три года. И в летний сезон, и в другие сезоны спрос на экскурсионные туры в Грузию стабильно высокий, интерес туристов к стране есть. У нас выбирают в основном экскурсионные туры в Тбилиси, они включают основные достопримечательности страны", - рассказала она, отметив, что после снятия запрета их компания снова начнет продажу туров в Грузию.

Но и альтернативу Грузии найти не сложно, считает Ирина Бузина. "В качестве альтернативных вариантов, конечно, Армения и Азербайджан, наш Кавказ. У нас большой ассортимент не менее интересных туров в другие колоритные и гостеприимные страны и регионы России, всегда можем подобрать клиенту подходящий вариант", - отметила Бузина.

Основные убытки от запрета на авиасообщение легли на туроператоров, рассказала начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Дарья Торопова. "Туроператоры сразу после заявления о прекращении авиасообщения предложили отменить туры с полным возвратом стоимости, либо туристы на выбор могли перебронировать поездку на другое направление. Travelata.ru потеряла свое комиссионное вознаграждение, а основные убытки легли на туроператоров. Но в нашем случае заявок на возврат было немного, поскольку наши туристы предпочли в качестве замены выбрать иные направления для отпуска. В Грузию россияне предпочитают ездить самостоятельно, поэтому относительно общего количества туров, реализованных в летний сезон 2018 года, доля грузинского направления составила всего 0,12%. У организованных туристов наиболее популярны были Батуми, Кобулети и, в меньшей степени, Тбилиси", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Альтернативными вариантами, по ее словам, стали Краснодарский край, Крым, Абхазия, Турция.

Ограничение авиасообщения с Грузией, безусловно, нарушило планы на лето для многих россиян, отметила пресс-секретарь "Level.Trevel" Яна Козлова. "Однако для организованных туристов все закончилось благополучно. Всех, кто уже отдыхал, по окончанию отпуска вернули домой. Тем, кто еще не вылетел, были предложены другие направления или возвращены деньги за несостоявшиеся туры. Среди клиентов Level.Travel, которым не удалось улететь в отпуск в Грузию, почти половина запросила и получила полный возврат средств, остальные переориентировались на Турцию и Тунис. Организованные туристы, которые не попали этим летом на грузинские курорты, переориентируются на другие черноморские направления — Крым, Краснодарский край, Абхазию и сравнимые по бюджету и длительности перелета Черногорию и Турцию, а также недорогой в этом сезоне Тунис. Важно понимать, что туры на двоих на море в Грузии никогда не отличались очень низкими ценами, а средний чек составлял 61 тысячу рублей. В пределах такого бюджета у россиян есть достаточно альтернатив на проверенных курортах с хорошим сервисом и другими преимуществами" , - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Грузия - новое направление в массовом сегменте пакетных туров, которое в полной мере запустилось только в прошлом году. "Любопытно, что это один из немногих примеров на рынке, когда туроператоры последовали за трендом самостоятельных путешественников и создали собственный пакетный продукт. По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, в 2019 году объем продаж туров на грузинские курорты на начало летнего сезона вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодов в 2018 году. При этом средний чек за год почти не изменился и остался и остался в пределах 61 000 рублей. Продукт туроператоров в Грузии — это, в первую очередь, туры на морские курорты, прежде всего Батуми, куда едут любители Чёрного моря в поисках разнообразия и большего комфорта. Но интересно, что в 2019 году рост продаж грузинских курортов произошел в основном за счет туров в Тбилиси. В структуре продаж Level.Travel это направление выросло 18 процентных пунктов", - отметила Козлова.

Россия ввела санкции против Грузии в связи с началом протестов в этой стране. Недовольство протестующих вызвало то, что 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и добиваются отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019". "Кавказский узел" подготовил для туристов справки "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".