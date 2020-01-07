07 января 2020, 15:30

Грузинская оппозиция предложила ЕС ввести санкции против судей и силовиков

Оппозиционеры представили сегодня список из пяти человек, которые, по их мнению, причастны к политическому преследованию активистов в Грузии. Составители рассчитывают, что внесенным в список запретят въезд в страны Евросоюза.

"Черным списком" занимается Многопартийная комиссия по изучению фактов политического преследования. По словам одного из лидеров "Единого национального движения", Тины Бокучавы, в список включены судьи Валериан Пилишвили и Георгий Аревадзе, прокурор Важа Тодуа, заместитель начальника Главного управления патрульной полиции Каха Бухрадзе и начальник Службы безопасности мэрии Тбилиси Нугзар Чонкадзе.

Она отметила, что список будет пополняться, информировал сегодня "Интерпрессньюс". За что конкретно включены в список пять человек, в сообщении не уточняется.

29 ноября 2019 года один из внесенных в "черный список", судья Валериан Пилишвили, постановил заключить под административный арест активистов Беку Папашвили и Георгия Рухайю, задержанных у канцелярии правительства. Член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили, котрый был им оштрафован, потребовал отставки судьи. Прокурор Важа Тодуа выступал обвинителем в делах о массовых протестах в июне 2020 года.

Список, по словам оппозиционеров, предназначен для передачи западным партнерам Грузии для введения индивидуальных санкций - штрафа либо ограничения права на передвижение по странам Евросоюза, сообщила сегодня "Грузия Online".

О создании комиссии было объявлено 25 декабря 2019 года. Ее задачей является составление не только "черного списка", но и списка арестованных по политическим мотивам. "Мы просим международных партнеров наложить на них санкции, будь то финансовые или визовые ограничения", - процитировало издание 25 декабря 2019 года представителя "Европейской Грузии" Левана Тархнишвили.

Летом 2019 года в Грузии начались масштабные акции протеста, вызванные тем, что на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. После попытки протестующих прорваться в здание парламента полиция прибегла к жестким мерам, применив против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Были задержаны и госпитализированы сотни человек. В середине ноября вспыхнула вторая волна протестов, когда, несмотря на обещание, правящая партия "Грузинская мечта" отказалась проводить выборы в 2020 году по пропорциональной системе, говорится в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам 2019 года на Южном Кавказе.

Подробнее об этом говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов". 

Примечание:

"Оппозиция вновь вывела людей на улицы Тбилиси", "Оппозиция раскритиковала изменения в избирательную систему Грузии", "Участники акции в Тбилиси потребовали отпустить Чхартишвили".

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