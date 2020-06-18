Продлен арест обвиняемых в подготовке взрыва на концерте Киркорова

18 июня 2020, 23:24

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 29 сентября срок содержания под стражей четырех выходцев из Дагестана, обвиненных в подготовке взрыва на выступлении певца Филиппа Киркорова в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", слушание дела четырех уроженцев Дагестана началось в Южном окружном военном суде в ноябре 2019 года. На заседании суда 18 марта сестра подсудимого Самира Ибрагимова рассказала, что он пытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО из-за пыток. Свидетели указали, что Ибрагимова задержали на два дня раньше, чем это следует из официальных документов.

Суд продлил арест Хидирнаби Казуева, Самира Ибрагимова, Габибулы Халдуза и Шамиля Магомедова, сообщил сегодня со ссылкой на сотрудника пресс-службы Южного окружного военного суда "Интерфакс-Юг". Они останутся под стражей до 29 сентября, отметил сотрудник суда. Дату решения суда он не уточнил.

Следствие полагает, что Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник Шамиль Магомедов планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал, где выступал артист. Подсудимым предъявлены обвинения в обучении террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, подготовке теракта, содействии терроризму, создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем, а также в незаконном приобретении и хранении оружия, изготовлении взрывчатых веществ и пособничестве в их изготовлении. Все обвиняемые заявили, что невиновны, а признательные показания дали под пытками.

На сайте Южного окружного военного суда информации о продлении ареста обвиняемым нет по состоянию на 23.20 мск.

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